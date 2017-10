Cinco claves para pasar de ser un emprendedor local a una multinacional

Emprendedores, empresarios, inversores e innovadores a nivel internacional que se han reunido en torno al 'South Summit'. Uno de los participantes ha sido el joven empresario Jeroen De Wit, CEO y cofundador de Teamleader, quien ha ofrecido la ponencia 'De emprendedor local a la scale-up europea'.

El directivo belga, que ha compartido agenda con personalidades tan relevantes en el mundo de los negocios y el emprendimiento como Werner Vogels, vicepresidente y CTO de Amazon; Sanjay Sarma, vicepresidente de Opening Learning del MIT; la diseñadora Agatha Ruiz de la Prada y Dhiraj Mukherjee, cofundador de Shazam, ha sido considerado un emprendedor pionero que ha logrado internacionalizar su empresa de forma eficiente aplicando el "trabajo inteligente" o #WorkSmarter.

De Wit ha explicado cómo sobrevivir al mercado y pasar de ser una pyme de tres personas a una empresa presente en varios países, con 160 trabajadores y más de 6.000 clientes en cinco años. Sus claves son:

1. Nacer de una necesidad propia

En el entorno de los negocios de España son muchas las voces que lamentan en conferencias y encuentros el hecho de que en España se ven las apuestas empresariales que no han funcionado como un lastre, cuando, por un lado, la realidad en estos momentos es que solo un 20% de las pymes sobreviven a sus primeros cinco años de vida y, por otro, al estar en el terreno y sumando experiencia puede surgir una nueva idea de negocio a partir de la actividad de empresas anteriores; no son pocos los ponentes que ponen en relieve el hecho de que en otros países como Estados Unidos montar una empresa, independientemente de lo que ocurra después, se ve como algo positivo, y el supuesto fracaso no es mirado como tal, sino como un aprendizaje y un paso más hacia el éxito.

2. Incluir distintas generaciones

Teamleader recomienda, como su organización misma ha puesto en práctica, acoger talento desde dos vertientes que a veces se consideran opuestas. Con un CEO que no llega a la treintena, Teamleader siempre ha apostado por el talento joven como uno de sus puntos fuertes: la gran mayoría de la plantilla la forman jóvenes deseosos de demostrar su valía, de aportar ideas e innovación y de trabajar en una empresa que quiere ser más que una empresa. Pero la compañía también consideró crucial incorporar no solo talento joven, sino que en sus puestos de dirección ha contado con perfiles seniors con un gran bagaje en el terreno multinacional.

3. Buscar el ahorro de tiempo y esfuerzos en tareas mecánicas

Las pymes suelen gestionar su organización con tres desventajas que conducen a la pérdida de tiempo y dinero: no disponer de un software de gestión y planificación de trabajo (todo se hace a mano o con una Excel), combinar varias herramientas diferentes para poder desarrollar plenamente sus funciones y no poder permitirse herramientas integradas porque son para su tamaño y tipología demasiado complejas y caras.

4. Integrarse con el entorno

Cada empresa es un mundo, y por lo tanto, las compañías que ofrezcan servicios a otras deben tener una visión customer centric, centrada en las necesidades más específicas que sus clientes puedan tener. En el caso de Teamleader en sí misma, su herramienta de trabajo inteligente cuenta con un Marketplace que permite conectar su sistema con entorno a 100 integraciones como Google, Dropbox, iCloud, MailChimp, Exact, Linkedin y Sage.

5. No abandonar la presencia local

Pensar en global pero actuar en local. Así puede resumirse otra de las pautas comentadas por el CEO de Teamleader en 'South Summit', quien ha señalado que su compañía no solo se contenta con vender en varios países sino que considera necesario tener presencia física en ellos, pues esto aporta seguridad, confianza y cercanía a clientes y potenciales clientes, a los cuales les es más sencillo comunicarse con sus propios idiomas y solucionar dudas con mayor certeza. Por eso, Teamleader ha decidido estar presente en Bélica (Gante), Holanda (Amsterdam), Alemania (Berlín), España (Madrid) e Italia (Milán) y este mes ha abierto oficina en Francia (París).

