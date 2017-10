El futuro de los negocios pasará por dejar atrás los valores tradicionales

'World Business Forum' anima a los ejecutivos a ser disruptivos

Rachel Botsman, durante su ponencia en el 'World Business Forum'. Imagen de Daniel G. Mata

Con el impulso tecnológico, algunas entidades han dejado atrás la parte más humana de la organización, olvidando que detrás de toda esa transformación digital siguen estando los mismos de antes: las personas. Precisamente, el encuentro World Business Forum, que cerró sus puertas ayer en Madrid, ha centrado su foco en humanizar negocios y tecnología. Una temática que ha despertado el interés de los 1.450 ejecutivos que han pasado por el foro durante sus dos jornadas de duración.

Todos ellos han escuchado, de la mano de reconocidos expertos en marketing, Recursos Humanos o liderazgo, las claves para conseguir el éxito en los negocios. En este sentido, el emprendedor y experto en creatividad y comunicación, Jesús Cochegrus, explicó que la base radica en "preguntarse cómo ser disruptivo". Para lograrlo, Cochegrus abogó por redescubrir los valores que hacen que la empresa sea única y buscar la forma de incorporarlos. Es por eso que, además de los valores tradicionales como el trabajo en equipo o el respeto, Cochegrus animó a incorporar otros como la adrenalina, la diversión o el coraje y, por supuesto, la humanidad, pilar fundamental para crecer y solucionar conflictos. De hecho, en una clara alusión a la convulsa situación en Cataluña, Cochegrus apuntó que mientras "España vive momentos difíciles", no hay que olvidar que "hay seres humanos a ambos lados de la ecuación".

Por su parte, la economía colaborativa fue otro de los principales temas del foro. Y es que esta realidad no sólo ha modificado la forma en la que nos movemos, nos comunicamos o reclamamos servicios, también ha traído un cambio en la confianza que depositamos en los demás. En otras palabras: la tecnología está modificando las reglas de la confianza. Una de las voces más reconocidas en esta materia y autora del libro What's mine is yours, Rachel Botsman, apuntó algunas claves sobre cómo la economía colaborativa y la confianza impulsan un nuevo escenario laboral y social.

Crisis de confianza

Precisamente, la ciudadanía está cuestionando esa creencia en instituciones y empresas. Una situación que, según Botsman, es contextual y está marcada también por la tecnología. De hecho, para la autora de What's mine is yours, las instituciones no están en crisis, "sino que éstas no han sido diseñadas para la era digital". Y es que hemos sido testigos de cómo la confianza pasaba de ser un fenómeno local a convertirse en uno institucional y, finalmente, a otro que se distribuía de forma global desde las plataformas a los individuos. Es por eso que para Botsman, "estamos externalizando nuestra capacidad de confiar en un algoritmo".

A la cita no faltaron tampoco reconocidos perfiles como Tamara Erickson , socia ejecutiva de comportamiento organizacional en la London Business School.

PUBLICIDAD