Pau García-Milà: "En España escondemos mucho el fracaso, por miedo o por vergüenza"

Pau García-Milà.

Con tan solo 17 años, Pau Garcia-Milà se embarcó junto con unos amigos en el desarrollo de la que terminaría siendo eyeOS, su primer gran proyecto convertido en empresa, que llegó a facturar un millón de euros al año. "Fue mi primer gran proyecto como programador", nos aclara Pau, quien empezó a materializar ideas a raíz de su pasión por el mundo de la programación.

"Yo creo que fue más una inquietud, que era aprender a programar. En lugar de plantear cosas para tirar a la basura, comencé a hacerlo con proyectos útiles".

Al principio, en pleno año 2007, no recibió muchas ayudas, fundamentalmente porque todavía era menor de edad e iba al instituto. Sin embargo, a los tres o cuatro años de vida del proyecto, ya entrada la crisis, empezaron a recibir créditos blandos.

"Por suerte, España es un país que apoya bastante al emprendedor", dice Pau. "Hay emprendedores que dan por sentado las ayudas, pero no, hay un filtro detrás. Tiene que haberlo". Las financiaciones públicas empezaron a llegar con la crisis, y el creador de eyeOS matiza que, para él, "más que ayudas, son oportunidades. Obviamente un banco te da dinero si tú le ofreces avales, y ese es uno de los grandes riesgos del emprendedor".

Las tres etapas de eyeOS

En 2014, Telefónica compró eyeOS, una plataforma de nube privada con una interfaz de escritorio similar a lo que después sería Dropbox. Pau divide su trayectoria en tres etapas, siendo la primera "un grupo de amigos con un proyecto que nos apasionaba".

La segunda arrancó "cuando nos dimos cuenta de que podía haber otra persona detrás. No me arrepiento en absoluto de haberme buscado un jefe".

La tercera, en definitiva, surgió en el momento en que "nos dimos cuenta de que para crecer nos hacía falta Telefónica".

Entre eyeOS e IdeaFoster, surgieron otros proyectos (siendo el más conocido la red social Bananity) que se quedaron en el camino. "En España escondemos mucho el fracaso, no sé si por miedo, vergüenza, o qué. Incluso con Bananity nos pasó", comenta Pau. "No hay que culpar a los emprendedores por sus fracasos. Se sufre con esto, has perdido dinero, tiempo, amistades incluso. Creo que hay que hablar de ello desde la normalidad".

El último gran proyecto

El último gran proyecto de Pau Garcia-Milà es descrito como una "materializadora de ideas", es decir, analizan los proyectos presentados por los clientes (cualquier persona con una idea tecnológica detrás) y les dan forma a través de consultores, gestores de proyectos y startups especializadas.

"IdeaFoster nació a raíz de que eyeOS pasase a Telefónica, como concepto de montar startups detrás de multinacionales". Surgió en 2014 y Pau asegura que "funciona mejor que eyeOS, aunque es menos mediática. Es un negocio más tradicional, del cual estoy muy orgulloso".

El proyecto fue tomando forma sin ayudas financieras de ningún tipo, solo a través de los ahorros del grupo fundador. "Empezamos a crecer, 2016 fue el que más beneficio nos dio. El primer año facturamos 80.000 euros; el segundo, 160.000; y el tercero, 800.000".

En enero de 2017, Pau y su equipo presentaron otro de sus últimos proyectos: StepsLife, una aplicación que guarda los recuerdos de los bebés. "En la actualidad, tenemos 24.000 bebés de todo el mundo suscritos", nos informa su fundador.

