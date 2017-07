Los "impuestos elevados" son la principal dificultad para emprender en España

La gente entiende lo que los políticos no

La gente tiene más claras las ideas que políticos, partidos y "asociaciones". El cáncer de España tiene dos modalidades, la Tesorería General de la Seguridad Social (con bases mínimas de cotización para autónomos totalmente desfiguradas) y la Agencia Tributaria (con una normativa y una agresividad que permite enviar a la cárcel a cualquier persona por muy bien que haga las cosas ni no le cae en gracia al técnico de hacienda o éste necesita arruinar a alguien para ganar su bonus de cuarenta mil euros).



Mientras que no acabemos con el régimen de terror de los funcionarios no conseguiremos crear empresas y tendremos la mayor tasa de paro de la UE.