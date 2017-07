Los autónomos exigen cotizar en función de sus ingresos netos

El secretario general de UPTA, Eduardo Abad, ha afirmado que la organización centrará sus esfuerzos en el próximo semestre en que se consiga que los autónomos puedan cotizar en función de sus ingresos netos.

Así lo ha señalado Abad en un encuentro con los medios con motivo del décimo aniversario de la Ley del Estatuto del Trabajo Autónomo, donde también ha apuntado que la ley de medidas urgentes para los autónomos, recientemente aprobada en el Congreso, "viene a culminar un proceso que se abrió hace 10 años", pero que "no termina con las reivindicaciones justas" que demanda este colectivo.

En esta línea, ha asegurado que "lo importante empieza ahora" y que se dará en la Comisión del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) del Congreso. "Lo que hemos avanzado en estos diez años no es nada comparado con lo que se pueden avanzar con los resultados de la Comisión del RETA", según Abad.

Para Abad, esta situación no se puede abordar "de otra manera". De hecho, considera que debe haber un equilibrio en las cuentas para que éste sea un sistema justo, porque "a día de hoy no lo es". Para la directora general del Trabajo Autónomo del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Carmen Casero, aunque hay muchas cuestiones como la situación de los falsos autónomos (trades) que no se han incorporado a la Ley de Medidas Urgentes, es necesario que se aborden en el futuro.

Sobre la cotización en base a los ingresos, el director general de Economía Social y Trabajo Autónomo del Ministerio entre 2004 y 2011, Juan José Barrera, ha dejado claro que un sistema basado en este principio "posibilitaría eliminar la tarifa plana de 50 euros".

Reforma de los autónomos

Carmen Casero considera que "la sociedad tiene que entender que los autónomos no son la rémora del sistema, sino que son parte de la solución al mismo". También ha destacado que hay que ser conscientes de que toda esta reforma de los autónomos "no implica a un único Ministerio" y que hay que ser "rápidos a la hora de dar respuesta para detectar los problemas e intentar encauzarlos".

UPTA también ve prioritario que se desarrolle completamente "el tiempo parcial", porque "se ha quedado en el tintero". Además, también cree que es fundamental que los autónomos tengan un sistema de tributación "justo" y que rompa la brecha fiscal que existe entre los autónomos que son socios de una sociedad y tributan por el Impuesto de Sociedades, y los que lo hacen de forma unipersonal a través del IRPF.

"Si somos capaces de solventar y arreglar este desequilibrio estaremos hablando de un sistema que será pionero en Europa", ha puntualizado Abad. Por otro lado, ha asegurado que los autónomos se tienen que adaptar a la economía, que va evolucionando.

"No hay falsos autónomos"

Para UPTA, también es necesario que se dé "una vuelta" y que se aborde "definitivamente" la figura del autónomo económico dependiente, ya que no es posible que se sigan repitiendo temas como el de 'Deliveroo' u otras empresas de economía colaborativa. "La falta de regulación no puede destruir el mercado laboral tradicional", según Abad, que cree que no se puede ir a contracorriente y que se debe adaptar la realidad a la nueva economía.

"Pretendemos ordenar este aprovechamiento por parte de la gran empresa, que solo prostituye un sistema de los autónomos, que está perfectamente diseñado", según Abad, que también ha afirmado que "no conoce un falso autónomo". "O eres autónomo o trabajador, no hay un punto medio", ha insistido.

Por otro lado, el director general de Trabajo Autónomo y Economía Social entre 2012 y 2015, Miguel Ángel García Martín, ha destacado el "crecimiento" importante que han vivido los autónomos mayores de 55 años, que, desde 2007, han pasado de representar el 19% del total al 24,6% actual.

No obstante, ha asegurado que la radiografía "no ha cambiado sustancialmente" y que es necesario seguir consolidando el crecimiento como una fuente "indiscutible" de oportunidades de empleo.

