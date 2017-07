Telefónica Investigación y Desarrollo absorbe EyesOs, la startup de Pau García-Milá

La operadora ya había dejado de comercializaar sus productos

Telefónica Investigación y Desarrollo ha absorbido la empresa emergente o "startup" española EyesOs, creada por el emprendedor Pau García-Milá y cuyos productos la operadora había dejado ya de comercializar.

Según informa hoy el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME), el pasado 29 de junio los respectivos socios únicos de ambas compañías aprobaron su fusión mediante la absorción de EyeOs por Telefónica Investigación y Desarrollo, "con disolución sin liquidación de la sociedad absorbida, y traspaso en bloque y a título universal de su patrimonio". La empresa emergente, creadora de un escritorio de ordenador en la nube, fue adquirida por Telefónica en 2014.

Cuando anunció la compra, la multinacional aseguró que la tecnología de EyeOs, con la que colaboraba desde 2010, le permitiría presentar un servicio de virtualización de escritorio de código libre y reforzar su oferta actual de software como servicio (SaaS), lo que supone una solución para las pymes y las administraciones públicas.

Sin embargo, esa línea de negocio no dio los resultados esperados y en diciembre pasado el director de Innovación de Telefónica, Gonzalo Martín Villa, confirmó que la operadora había dejado de comercializar sus productos.

"Hemos cerrado cosas. No vale tener mentalidad de 'startup' y no cerrar cosas. Hay que ser honesto. Hay cosas que han funcionado y otras que no", dijo entonces Martín Villa en un encuentro con la prensa.

También reconoció que cuando Telefónica compró la emergente en 2014, ya estaba en "una situación muy complicada" y que no han sido capaces "de llevarlo a que crezca".

