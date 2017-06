Un fontanero y un periodista en paro lanzan una tienda hiperespecializada en la venta de calcetines

Socks Market ha logrado vender más de 30.000 pares en un año

Tienda de Socks Market en Madrid.

Un fontanero y un periodista, ambos en paro y entrando en la mediana edad, se vieron obligados a reinventarse, y decidieron emprender. Inspirados por las dificultades para encontrar calcetines originales y divertidos en los espacios de moda habituales, decidieron lanzar una tienda hiperespecializada en la venta de estas prendas de ropa, a la que han llamado Socks Market.

Miguel Valero, el periodista, y Ángel Sánchez, el fontanero, consideraron que la clave para el éxito era ser los primeros, la hiperespecialización y una acertada elección de la ubicación. Durante seis meses se dedicaron a estudiar el mercado y a desarrollar los planes de empresa, para lo que contaron con el apoyo del programa de autoempleo de Cruz Roja España.

"Un simple vistazo a las principales cabeceras de moda o a las influencers e it girls del momento dejaban claro que los calcetines se habían convertido en un accesorio de moda de primer orden", explican Valero y Sánchez. Tras conseguir la financiación necesaria gracias al programa de apoyo a los emprendedores de La Caixa, apostaron por un local de tan solo nueve metros cuadrados cercano a la plaza de Chueca -uno de los epicentros de Madrid- para abrir su negocio.

Logros

Y hace un año, coincidiendo con la celebración de las fiestas del Orgullo Gay, abrieron su tienda. Y la elección no pudo ser más acertada. Desde la apertura los éxitos se suceden para la compañía. Han logrado vender más de 30.000 pares de calcetines; cuentan con marcas que diseñan exclusivamente para ellos; son el único punto de venta en Europa de algunas marcas americanas; han sido elegidos para exponer uno de los seis únicos prototipos existentes de los calcetines que llevarán al espacio los turistas espaciales...

Prototipo del calcetín que llevarán los turistas espaciales.

Este éxito les ha empujado a trasladarse a un local cercano cinco veces más grande, a impulsar la venta online, y pese a nacer como un proyecto de autoempleo, ya dan trabajo a cuatro personas. "Y el éxito de las ventas a través de internet, que ya suponen el 30% de la facturación de la tienda tan solo dos semanas después de lanzar la plataforma, nos deja claro que vamos a tener que contratar más personal", anuncian.

En cuanto a los proveedores con los que trabaja Socks Market desde el principio se tuvo claro que la apuesta debía ser por el mejor diseño y el talento español reservando hasta un 80% de su espacio a marcas nacionales. Sockaholic, Mr. Fleming, Socketines, Hop Socks, Jimmy Lion, Sock'm, Thunders Love, Socku, Mr. López, Parachanclas, Rawsoxltd, Lemonuts, Pacific and Co... y así hasta más de treinta marcas cuidadosamente seleccionadas que conviven con otras internacionales como las estadounidenses Stance, Huf o Sock It to me, las británicas The London Sock Company o United Oddsocks, la francesa Bonne Maison o la alemana Wigglesteps, entre otras.

