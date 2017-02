Las pymes mejoran su logística gracias a los trasteros de alquiler

España cuenta con una red de 177 empresas y 334 centros

La necesidad de disponer de espacio extra es una constante en el transcurso de la vida de cualquier persona. Pero lo cierto es que esta demanda, que hace unos años recaía en particulares, ha encontrado en las pequeñas y medianas empresas y en el colectivo autónomo un reciente cliente potencial. Más noticias en la revista gratuita elEconomista Pymes, Autónomos y Emprendedores

En España, existe desde el año 2004 la Asociación Española de Self Storage, que representa a las compañías de trasteros en España. Su presidente, Alberto Borregón, reconoce que el sector en nuestro país se encuentra muy atomizado: "El 71% de las empresas sólo dispone de un centro; el 9%, dos; y el 11%, tres. El 9% restante tiene de cuatro a 14 centros, a excepción de Bluespace que cuenta con 31". No obstante, España mantiene un nivel de negocio superior al de países similares, como Italia o Francia. De hecho, a 1 de octubre de 2016, la Asociación tenía contabilizadas a 177 empresas y 334 centros, localizados en 142 municipios.

Las empresas con mayor presencia

Bluespace es, por tanto, la empresa con mayor presencia en el sector. Tiene nueve centros en Madrid, 19 en Barcelona, tres en Valencia y 26 centros asociados en 22 ciudades del país. El 30% de sus clientes son empresas que "encuentran en Bluespace la solución a sus problemas de espacio, por lo que lo utilizan como centro logístico para el almacenamiento de su stock o archivo de documentación", explica Eduard Bosch, director de marketing. Los trasteros que ofrecen van desde 1,5 a 200 metros y suelen ser requeridos por autónomos y pymes durante un periodo medio de 18 meses. El contrato se puede establecer por semanas y el cliente puede cancelarlo en el momento que lo desee. "Todas nuestras instalaciones están dotadas de gran seguridad, tienen aparcamiento gratuito y abren las 24 horas del día, los 365 días del año", cuenta Bosch.

En Bilbao opera desde el año 2012 la compañía Bilbox Self Storage, que tiene el centro más grande del País Vasco. "La idea surgió en una noche de verano en Barcelona, en una cena entre hermanas. Vimos que en Bilbao no había ningún servicio parecido y tras meses buscando un edificio que cumpliera con las características que necesitábamos, surgió el emplazamiento ideal", menciona Nagore Maruri, gerente de la empresa. Cuentan con 700 trasteros de más de 40 tamaños para abarcar al mayor número de clientes, que van desde particulares hasta autónomos, pymes o compañías más grandes. "Disponemos de un edificio dotado con facilidades para la carga y descarga cubierta de tráileres gigantes y con parking privado, pero a su vez nos encontramos dentro del área urbana de Bilbao", afirma Maruri. El acceso al trastero se mantiene las 24 horas, los 365 días del año y todos ellos cuentan con alarma individual. Además, Bilbox Self Storage ofrece cajas, estanterías, ganchos para colgar los artículos e, incluso, el traslado hasta sus instalaciones.

Por su parte, en la provincia de Barcelona destaca la presencia de Box Infiniti, que opera desde 2010, con la apertura de su centro en el barrio de Les Corts -a día de hoy disponen de 12-. Para el sector empresarial, "ofrecen alquiler de minialmacenes, recepción, picking y envío de mercancías, servicio de paquetería y courrier, y servicios de archivo y destrucción documental", como explica Luis Casanovas, director de la compañía, quien añade que "el tamaño del trastero que necesita el cliente no es problema, pues nuestro equipo de montaje es capaz de construir uno a medida en menos de dos días".

Procedencia anglosajona

El origen de este negocio se remonta a EEUU durante la década de los años sesenta. En España, su auge viene desde hace seis años, según Borregón. De lo que no cabe duda es de que, en poco tiempo, este sector ha encontrado en nuestro país un nicho donde crecer. Bosch, por su parte, reconoce que este segmento se ha desarrollado mucho a nivel de competidores y de usuarios. Madrid, Barcelona y Valencia son las ciudades con más actividad.

