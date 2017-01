Solo un tercio de los autónomos quiere cotizar según sus ingresos reales

Ya está ATA haciendo el juego sucio al PP e inventándose encuestas para metérsela a los autónomos por orden de sus amos y justificar así el expolio fiscal del PP hacia los autónomos. No conozco prácticamente ningún autónomo que no quiera cotizar por sus rendimientos reales. Es más la mayoría firmaríamos hoy mismo con los ojos cerrados ya que ganamos mucho menos que la base mínima de cotización incrementada que tenemos los autónomos, especialmente los societarios.



Y en cuanto a los impuestos dejen de mentir. Para la práctica totalidad el problema no es el IVA ni el IRPF sino las cuotas a la Seguridad Social. El IVA se paga según ventas, el IRPF según ganancias, por lo que no hay problemas con los anteriores. Pero el robo de las cotizaciones las pagas ganes o pierdas dinero.