Telefónica deja de comercializar los productos de la startup de Pau García Milá

"No vale tener mentalidad de startup y no cerrar cosas"

Pau García Milà. Imagen de EFE

El director de Innovación de Telefónica, Gonzalo Martín Villa, ha confirmado hoy que la operadora ha dejado de comercializar los productos de EyeOs, la startup creada por el joven emprendedor Pau García Milá.

"Hemos cerrado cosas. No vale tener mentalidad de startup y no cerrar cosas. Hay que ser honesto. Hay cosas que han funcionado y otras que no", ha dicho Martín Villa en un encuentro con la prensa.

Ha reconocido que le hubiera gustado que el escritorio virtual creado por EyesOs "hubiera ido mejor" y ha destacado que cuando Telefónica compró la start-up en 2014 ya estaba en "una situación muy complicada" y que no han sido capaces "de llevarlo a que crezca".

Desconoce su futuro

Martín Villa ha explicado que no sabe que va a pasar con la empresa desde el punto de vista jurídico y que van a utilizar tanto la gente como las capacidades tecnológicas que tenían.

Ha recalcado que hay que "intentar destinar esfuerzos de innovación a cosas que funcionan" y que no se puede ser startup "sólo para lo bueno".

PUBLICIDAD