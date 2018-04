El ego: el mayor enemigo de las páginas web corporativas de las empresas

Hay que diseñar la web pensando en el usuario y en cómo serle útil

Imagen de Dreamstime

El 80% de las empresas españolas reconocen estar inmersas en un proceso de transformación digital y el 87,2% dispone de una web responsive, según datos del Barómetro Digital elaborado por la Asociación Española de Anunciantes (AEA) junto a la escuela de negocios ISDI. Si nos fijamos en ecommerce, su facturación en España durante el segundo trimestre de 2017 aumentó un 23,4% respecto al mismo periodo del año anterior y alcanzó una cifra de negocio total superior a los 7.300 millones de euros, según datos de la CNMC.

Queda claro que las empresas han apostado por la digitalización, pero ¿lo están hjaciendo bien? Agenciasdecomunicacion.org advierte que, si se observa el contenido de las webs coporativas de las empresas, la gran mayoría suspende o tiene un aprobado muy justo. Y esto se debe principalmente al ego de las compañías.

"Dar prioridad a quiénes somos, este es nuestro organigrama y mira qué bien lo hacemos únicamente sirve para alimentar el ego de la propia empresa y su cúpula directiva", asegura Raquel Coba, directora de agenciasdecomunicacion.org. "¿Como consumidor necesitas eso? Yo no. Para qué quiero saber quién es el director de la empresa en la que me ha gustado un vestido si no encuentro en toda la web en qué colores puedo comprarme dicho vestido", concluye.

Pensar en el usuario

La clave para contar con una web de éxito es diseñarla pensando en el usuario y cómo le puede ser útil. Además tiene que adaptarse a los hábitos de los consumidores. Los dispositivos móviles ya han superado al ordenador como principal acceso a Internet en España y, según Google, una tienda online pierde el 53% de los usuarios si no se carga en menos de 3 segundos.

"El tiempo de carga y que el diseño se adapte a smartphones y tablets son ya requisitos imprescindibles para cualquier web empresarial", explica la experta. "Hay que crearlas pensando en nuestro público", insiste.

Este error se produce tanto en las grandes empresas como en las pymes o los autónomos. Sin embargo, los jóvenes emprendedores están más abiertos para adaptarse a los usuarios, según la plataforma.

Desde este portal destacan cinco grandes retos para que las empresas mejoren sus webs corporativas: mejorar la experiencia de comprador/usuario, contar con una web responsive, incrementar la velocidad de carga de la página, trabajar el SEO y el SEM a partes iguales y bajar el número de peticiones HTTP para que sea inferior a 75 por sesión.

PUBLICIDAD