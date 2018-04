PlayFilm, participada por Juan Roig, cierra una ronda semilla de 1,1 millones liderada por Marcos de Quinto o Ángel Cano

Rguez. Zapatero (ex-Google), Toni Segarra o Luis Bonell también entran

Es uno de los proyectos acelerados por Lanzadera en su segunda edición

Ha conseguido multiplicar por nueve su facturación y triplicar clientes

La startup española PlayFilm ha cerrado una ronda semilla de 1,1 millones de euros en la que, entre los inversores, se encuentran Marcos de Quinto, número dos de Coca-Cola a nivel mundial, Javier Rodríguez Zapatero (ex CEO de Google España), Toni Segarra y Luis Cuesta (cofundadores de SCPF), Ángel Cano (ex CEO de BBVA) o Luis Bonell (ex CEO de Liberty Mutual International).

Estos se unen a Juan Roig (presidente y fundador de Mercadona), el primero en apostar por la compañía valenciana a través de Lanzadera y Angels Capital, ha explicado la compañía en un comunicado.

En la ronda también han participado Sabadell Venture Capital, The Crowd Angel, Sevenzonic, Fides Capital y otros Business Angels representativos, que se unen a Angels Capital (Lead Investor), BSF15, Grupo Zriser y Pinama Inversiones, entre otros inversores particulares.

La compañía, fundada en 2014 en Valencia por Raquel Valero y Rafael Navarro, destinará parte de esta ronda a posicionar a PlayFilm como la plataforma SaaS (software como servicio) de videomarketing "más potente del mercado".

Crear vídeo interactivo

Según Valero, gracias a su catálogo de plantillas para crear vídeo interactivo, "potente y fácil de usar", las empresas "pueden atraer, involucrar y satisfacer a sus clientes con experiencias de vídeomarketing relevantes, útiles y únicas".

En un año, PlayFilm ha conseguido multiplicar por nueve su facturación y por tres el número de clientes.

PlayFilm fue uno de los proyectos ganadores de la segunda edición del Programa Lanzadera de Lanzadera, la aceleradora de empresas impulsada por Juan Roig.

