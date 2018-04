Marc Coloma: "Heura no es un sustituto de la carne, sino su sucesor"

Facturación: "Esperamos ingresar más de 600.000 euros en 2018"

Comunicación: "Queremos un producto atractivo para todo el mundo"

Novedades: "Este año lanzaremos un nuevo sabor y un nuevo formato"

La alimentación vegana gana peso en España. Ya hay 3,5 millones de personas veganas, vegetarianas o flexivegetarianas (aquellas que han reducido mucho su consumo de productos de origen animal), mientras que el número de restaurantes especializados supera los 800, según un estudio elaborado por The Green Power.

Coincidiendo con el auge de este estilo de alimentación, el emprendedor Marc Coloma decidió lanzar Foods for Tomorrow, una startup barcelonesa que fabrica alimentos 100% vegetales y nutritivos, pero en el que el sabor, la textura y la presentación juegan un papel clave.

Heura es el primer producto que han sacado al mercado. Está elaborado con agua, concentrado de soja, aceite de girasol, sal, aroma y especias; y está disponible en forma de bocados, tiras o tacos. Su sabor y textura recuerdan al pollo, según algunos expertos.

¿De dónde viene la idea de lanzar una startup como Foods for Tomorrow? ¿Qué es lo que os inspira?

Vengo del activismo, de trabajar en distintas ONG internacionales relacionadas con los derechos de los animales, la ecología y la justicia social. Hacía mucha concienciación sobre opciones de consumo que tuvieran un impacto positivo en el mundo. Pero luego, en el supermercado, esas alternativas no existían. Sentía que si los consumidores no podían escoger, no había libertad para elegir.

Sobre todo en el campo de las proteínas, la carne es un problema desde el punto de vista del uso de los animales como intermediarios para conseguir dichas proteínas. Es un modelo muy ineficiente (...ya que la conversión alimentaria es muy baja, demandando hasta 20 veces más cereales y legumbres que el alimento que se consigue en el caso de la carne de vacuno). Para conseguir un kilo de carne de vacuno se necesitan 20 kilos de cereales y legumbres para alimentar al animal.

Sentía que faltaban opciones basadas en proteínas con un mejor impacto en el mundo y que conectase con los valores que todos compartimos. De ahí nació la idea de innovar en este campo, sobre todo viendo lo que estaba pasando en Estados Unidos, donde estaban investigando mucho en este sector. Además era muy inspirador pensar que "lo que están haciendo allí también se puede hacer aquí".

¿Cuándo empieza a tomar cuerpo la idea?

La idea empezó a desarrollarse en el año 2015. Durante 2016 fue cogiendo más velocidad, y el 22 de abril de 2017 finalmente lanzamos la primera gama de productos.

¿Quiénes impulsaron el proyecto? ¿Cuántas personas integran el equipo de Foods for Tomorrow?

Cuando tuve clara la idea y la visión de empresa me puse a crear un equipo de profesionales de diferentes especialidades como nutrición, gastronomía, marketing o tecnología, con tal de desarrollar proteínas vegetales de nueva generación. Durante estos últimos meses hemos ido incorporando diferentes perfiles de comunicación, desarrollo de negocio y comerciales con tal de expandir la empresa. Actualmente ya somos 12 personas fijas, además de una serie de colaboradores puntuales.

¿En qué canales de venta y distribución estáis disponibles?

Antes de salir al mercado estuvimos testando la mejor forma de llegar a los consumidores. Además, queríamos poder controlar nosotros la venta con tal de poder validar el concepto y contar con métricas e información de valor que nos permitiese conocer el mercado e ir escalando el negocio.

Empezamos centrándonos tanto en el retail como en horeca, los dos canales con los que actualmente trabajamos, y donde sabíamos que pueden estar nuestros principales consumidores: vegetarianos, veganos y 'hard flexiterians', gente que reduce mucho su consumo de carne.

Primero nos centramos en tiendas especializadas saludables, además de restaurantes vegetarianos y veganos. Después fuimos ampliando segmentos. Ahora ya estamos en todo tipo de tiendas, regionales como Supermercats Llobet, y desde abril lanzaremos la gama Heura con La Sirena. A nivel de restauración ya tenemos incluso a clientes como el Celler de Can Roca o el Hotel Hilton Diagonal . Al final hemos logrado validar el concepto en diversos sectores gastronómicos como una proteína vegetal muy revolucionaria.

¿Cuáles son vuestros referentes? ¿En quién os habéis fijado?

Hay muchas referencias que nos han inspirado, y nos siguen inspirando, mucho. Una de ellas es Hampton Creek, que ahora se llama Just, Impossible Foods, Beyond Meat... todas de EEUU. El punto de inflexión fue cuando oímos hablar de una nueva tecnología, llamada extrusión con humedad, que es la que permite conseguir una estructura fibrosa y carnosa que tiene Heura. Es una tecnología base, que también usan otras empresas, y que permite la creación de una nueva generación de proteínas vegetales.

Ya casi habéis cumplido un año desde el lanzamiento del producto; ¿cuáles son los resultados económicos?

En estos primeros 12 meses hemos facturado 200.000 euros. Y el objetivo para 2018 es superar los 600.000 euros en ventas. Ya contamos con 230 puntos de venta, y esperamos superar el millar este año. Y a medida que vayamos creciendo queremos internacionalizarnos y ampliar el equipo de I+D+i.

Marc Coloma, fundador y CEO de Foods for Tomorrow.

¿Cuáles consideras que son vuestras principales fortalezas?

La primera es la tecnología. Hasta ahora, todos los productos que se encuentran en el supermercado se posicionan como sustitutos de la carne. Nosotros, gracias al resultado que hemos logrado con la tecnología, nos posicionamos como sucesores de la carne. Consideramos que ofrece una experiencia muy similar a la carne, carnosa y fibrosa, sin sus problemas y con los beneficios de los vegetales.

El segundo punto fuerte es la comunicación. Normalmente las proteinas vegetales no iban acompañadas de un relato gastronómico ni se presentaban como algo apetecible. El tofu, el tempeh, el seitán... son productos de otra generación, que no comunican una experiencia gastronómica y que la gente los percibe como insulsos y difíciles de cocinar. Nos hemos esforzado mucho para presentar las proteínas vegetales como un producto que todo el mundo quiera consumir y que sea atractivo para la mayoría de gente.

Y por último destacamos por lo sencillo que es para el consumidor usar nuestro producto. Solo hace falta saltearlos, porque ya vienen marinados.

¿Estáis trabajando en nuevos productos? ¿Qué planes tenéis?

Tenemos varias líneas de investigación abiertas. Este año tenemos previsto lanzar dos nuevos productos de Heura. Por un lado, hemos desarrollado un nuevo sabor, que lanzaremos en mayo. Y después del verano vamos a sacar un nuevo formato en forma de filete o bistec.

¿Qué es lo que os motiva para seguir avanzando?

Nos motiva mucho el reto de cómo alimentar a una población mundial en aumento, de forma sostenible, y teniendo en cuenta que cada vez hay una mayor demanda de proteínas.

En Europa consumimos aproximadamente 85 kilos de carne al año por persona, y hay unos 720 millones de personas. Si cogiésemos todo este consumo de carne vacuna y cogiésemos los cereales necesarios para alimentar esas vacas para consumir Heura, en vez de conseguir carne para alimentar a 720 millones de personas podríamos producir Heura para alimentar a cuatro veces la población de todo el planeta.

La conversión de cereales en biomasa por parte de vacuno es del 5%, un 20% en el caso del pollo, y en el caso del Heura es un 200%.

Y si cogiésemos los cereales para producir carne de vacuno para la población de Madrid y los usásemos para producir Heura nos permitiría alimentar a toda Francia, España y Portugal juntos.

No trabajamos sobre el mercado de las proteínas vegetales, sino que queremos disruptir en el mercado de las proteinas, donde la carne es una proteína más.

La ganadería es un modelo obsoleto. A nivel medioambiental es el principal actor del cambio climático. A nivel de agua, de tierra y de recursos tiene un impacto muy grande. Y también afecta a nuestra salud: tres de las siete enfermedades por las que más gente muere en occidente están relacionadas con el consumo de carne.

Sentimos que hay un modelo que no funciona, y nuestra forma de encarar este problema es generar un modelo nuevo que haga obsoleto el existente. Esta frase nos inspira mucho.

