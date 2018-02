Una empresa de Lanzadera permite hacer pedidos en cafeterías desde el móvil

La empresa Barissta, apoyada por Lanzadera, ofrece una plataforma de digitalización que ya se ha instalado en 20 cafeterías de Madrid y València que permite gestionar los pedidos del usuario a través del móvil, según un comunicado de la compañía.

La startup incluye la posibilidad de que, a través de la plataforma, la persona que está en el local lleve a cabo una orden en el móvil sobre lo que quiere consumir para recogerlo después en la barra.

"Es el modelo Pay as you Go (PAYG), a través del cual el cliente compra lo que quiere de la carta. Es decir, lo adquiere y lo paga a través del móvil, por lo que no es necesario llevar dinero ni tarjetas encima", ha explicado el dirigente de la empresa, Carles Montrull.

La empresa Barissta ha informado de que en la actualidad cuentan con más de 1.000 usuarios, están planificando "dar el salto" a Barcelona en un futuro próximo y que su objetivo para este año es alcanzar una red de un centenar de cafeterías.

Montrull ha manifestado que estudian el tipo de establecimiento que puede entrar en su red, ya que todas las cafetería que lo han hecho "tienen en común que cuidan la decoración y su imagen, ofrecen un buen café y cuentan con propuestas diferentes al resto".

La plataforma premia la fidelización del cliente, ya que puede acumular crédito en su cuenta cada mes para ahorrar en sus consumiciones. Por lo tanto, conforme el usuario vaya utilizando la aplicación obtendrá más descuentos que podrá disfrutar al mes siguiente.

"De momento funcionamos a través de la web, pero estamos trabajando para lanzar en breve la 'app' y próximamente, también queremos implantar una 'pre-order' para que el usuario pueda realizar una reserva de lo que va a consumir y, después, lo recoja en la propia cafetería", ha detallado Montrull.

Actualmente, Barissta se encuentra en el Programa de incubación Garaje de Lanzadera, aceleradora impulsada por el empresario Juan Roig.

El programa se destina a emprendedores con proyectos en fases iniciales y, durante el mismo, los equipos tienen hasta 11 meses de incubación convertir el proyecto en una realidad.

