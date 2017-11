Nace Urvan, un portal de servicios de belleza a domicilio

La startup, 100% española, ya está presente en Madrid y Valencia

Comodidad, flexibilidad, calidad y disponibilidad son los cuatros pilares sobre los que se asienta la startup Urvan, presentada recientemente en Madrid. Se trata de una plataforma de belleza a domicilio que ya opera en la Capital y en Valencia y que, en los próximos meses, estima poder desembarcar también en el resto de grandes ciudades nacionales.

La startup, con una sólida base tecnológica y cien por cien española, pretende dar respuesta a la necesidad de la sociedad, que demanda servicios móviles, sencillos y seguros. En este sentido, el fundador de la compañía, Rodrigo Silva-Ramos, señala que "Urvan nace en un mundo donde la imagen personal cobra cada vez más relevancia y la tendencia a consumir productos y servicios a domicilio es hoy una realidad de la que el mundo de la belleza no podía quedarse al margen".

Gran inversión en tecnología

De ahí nace la apuesta de Urvan por "crear una plataforma en la que el cliente puede reservar los servicios de forma ágil y cómoda. Para ello, hemos hecho una notable inversión tanto en tecnología como en recursos", explica Silva-Ramos. Así, el portal ofrece sus servicios en cualquier lugar donde el cliente quiera, ya sea su casa o un hotel, y siempre atendido por profesionales con años de experiencia en distintas disciplinas relacionadas con el mundo de la belleza.

En concreto, la startup ofrece tres tipos de servicios diferenciados: Urvan on the go, dirigido a clientes que reservan a través de la página web o por medio de la app; Urvan weddings, un servicio exclusivo para bodas; y, por último, Urvan party, para una celebración original y diferente.

De este modo, el cliente recibe un asesoramiento personalizado tras identificar sus principales necesidades. Al hilo de lo anterior, el director general de Urvan, Quique Arranz, reconoce que "hacemos, además, un seguimiento de la calidad de los profesionales que son calificados por los clientes a través de la plataforma, lo que supone una total garantía para ellos".

Con un rápido crecimiento en los últimos meses, la startup ha doblado facturación mes a mes y ha prestado servicios a más de 3.000 clientes.

De hecho, actualmente, Urvan tiene más de 30 profesionales en Madrid y sus previsiones son de crecer en diez profesionales cada mes. En Valencia, donde la plataforma abrió en octubre, ya cuenta con varios profesionales y un ambicioso objetivo tanto de incrementar su facturación como el número de profesionales en los próximos meses.

