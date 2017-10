770 420

Nace la primera aceleradora vertical de startups tecnológicas especializadas en el mundo de la moda

El sector de la moda es uno de los más importantes de España. Por un lado, por su volumen de negocio, con una facturación cercana a los 20.000 millones de euros el año pasado, y por la cantidad de empleo que genera, con más de 136.000 trabajadores. Pero también por el prestigio de las marcas, que gozan de importante reconocimiento internacional, con marcas como Zara o Mango como referentes.

"Las empresas de moda españolas están bien vistas por el mundo, con Zara como la compañía más famosa", indica Cristina Fernández, directora creativa y de estilismo de The Petticoat. "Su ropa tiene prestigio porque es asequible, tiene buena relación calidad-precio y ofrece algo que no ofrecen los demás", apunta la experta. Y al mismo tiempo, han surgido empresas más modernas, de menor tamaño, con colecciones más pequeñas y un estilo más personal que empiezan tener éxito y a ser reconocidas en todo el mundo, según Fernández.

Sin embargo, los últimos años no han sido fáciles para las compañías del sector, que han sufrido en primera persona la virulencia de la crisis económica, de la que aún no se ha recuperado completamente. Y, además, se enfrentan a dificultades en su modelo de negocio, como el auge del comercio online y de la omnicanalidad, el aumento de la competencia, la ralentización de importantes mercados como el chino o la incertidumbre de los últimos meses por procesos como el Brexit o las elecciones en Estados Unidos.

Apuesta por la innovación

Conscientes de esta situación, y de la necesidad del sector de apostar por la innovación, ISEM Fashion Business School, de la Universidad de Navarra, presenta la primera aceleradora vertical española de startups fashtech, cuyo objetivo es impulsar empresas de tecnología que quieran transformar la cadena de valor de las empresas de moda, haciéndolas más competitivas.

David Luquin, director de Atelier by ISEM; Teresa Sádaba, directora de ISEM, centro de la Universidad de Navarra; y Coro Saldaña, Iberia Fashion Lead de Accenture.

"Buscamos empresas que tengan un enfoque innovador y utilicen una tecnología disruptiva para mejorar, transformar e incluso eliminar elementos de la cadena de valor de las empresas de moda, haciéndolas más rentables, sostenibles y mejor orientadas al cliente", explica David Luquin, director del programa. "Los proyectos deben ofrecer una solución clara a una problemática del mercado, y los emprendedores deberán concretar las necesidades del proyecto sobre las que se quiere trabajar para acelerar la empresa", precisa.

"Lo que nos hace distintos es la oportunidad que tendrán las startups seleccionadas de testar su producto durante cuatro meses en una empresa del sector", aseguran desde la aceleradora en un comunicado.

El proyecto tendrá una duración de diez meses, seis de formación y cuatro de testeo de producto. Cada startup dispondrá de un director de proyecto que realizará un diagnóstico personalizado de la empresa y será el responsable de reunirse semanalmente con ellos. Tras este análisis, se propondrán unas metas y unos objetivos que permitan evaluar todo el proceso.

El 16 de octubre se lanzará la convocatoria, y las startups podrán aplicar hasta el 17 de noviembre. El 1 de diciembre se darán a conocer los diez finalistas, y el 15 de diciembre se celebrará un elevator pitch ante un jurado que seleccionará a las seis elegidas. El 15 de enero comienza la primera fase de formación -que se llevará a cabo en las instalaciones de ISEM en Madrid-, y el 2 de julio la segunda, de testeo.

"El programa Atelier by ISEM será un punto de unión de emprendedores, directivos de empresas con años de experiencia, venture capital y business angel", explican los organizadores. Cada startup acelerada contará con un mentorin personalizado y con formación por parte de especialistas en áreas clave como marketing digital, comunicación corporativa, finanzas, RRHH, aspectos legales, etc.

Empresas colaboradoras

Las empresas patrono, que es cómo denomina el programa a las compañías colaboradoras, serán El Ganso, Aristocrazy, Cortefiel, El Corte Inglés, Mayoral y Camper, en las que cada startups seleccionada podrá testar su innovación. Por su parte, Accenture, Contiac, The Customer Spirit, Move branding, Samsung, Telefónica On The Spot o Theventure.city se encargarán del mentoring de las compañías elegidas.

"El proyecto surge del deseo de seguir impulsando el crecimiento de uno de los sectores que mayor riqueza generan en España", apunta Atelier by ISEM. La aceleradora considera que la tecnología puede dar un nuevo impulso para que las marcas de moda españolas sigan siendo un referente en el sector a nivel mundial. No obstante, otros países como Alemania, Italia, Reino Unido o Israel ya cuenta con iniciativas que promueven la transformación tecnológica del sector.

