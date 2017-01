Así son las inversiones del principal business angel español: casi un millón repartido en 24 startups

#2, Socio fundador de una cooperativa de máquina herramienta en el norte. Actualmente 43 personas trabajando entre socios y empleados, y no se cuanta gente de manera indirecta gracias a que nuestra producción se realiza aquí, no en China o Taiwan como la competencia. Y en 20 años jamás hemos tenido un reportaje así. Envidia si, de los amigos en prensa de la gente tiene y yo no.