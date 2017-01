Auge del community manager: se demandarán 60.000 empleados con este perfil en los próximos tres años

La transformación digital provoca cambios en el mercado de trabajo

En la actualidad, un total de 2.340 millones de personas tienen cuenta en alguna red social, según datos de la compañía de investigación de mercado eMarketer. Cifra que supone el 90% de los usuarios de Internet en nuestro país, de acuerdo con el VIII Observatorio de Redes Sociales.

La actual transformación digital ha dado lugar a un cambio significativo en el mercado laboral español. Como consecuencia de ello, la demanda de las empresas por perfiles profesionales con altos conocimientos tecnológicos será cada vez mayor. De hecho, está previsto que en los próximos tres años se creen en España entre 60.000 y 70.000 puestos de trabajo relacionados con la construcción y gestión de la comunidad online de una compañías -Community Manager-, según un estudio realizado por Adecco.

Principales funciones

Coincidiendo con la celebración del Día Internacional del Community Manager, la escuela de negocios internacional IMF Business School ha analizado cuáles son las cinco funciones principales de este tipo de profesionales.

En primer lugar, el análisis es una de las cualidades más demandadas para un buen community. Realizar un seguimiento de qué está funcionando y qué no en los distintos perfiles sociales y plasmar los resultados permite a la empresa conocer los beneficios conseguidos. Sin embargo, aunque se usen las mejores herramientas o análisis, si el contenido no es bueno, no se conseguirá feedback de la audiencia. En tercer lugar, una buena estrategia de posicionamiento es muy importante para posicionar una web, pero cualquier profesional debe saber implementar técnicas que influyan en el posicionamiento.

Finalmente, saber aplicar el marketing de atracción y la utilización de las herramientas más actuales son las dos últimas funciones que, según el IMF Business School, tienen que tener estos profesionales.

