Intraemprendedores: cómo identificarlos y qué hacer con ellos

Participar en un nuevo proyecto les motiva tanto como la remuneración

Imagen de Getty

Las grandes empresas tienen un gran reto con la innovación. Cuando alcanzan un tamaño determinado, sus inversores se vuelven más conservadores, sus líderes menos emprendedores y sus empleados menos dispuestos a arriesgarse fuera de la caja con ideas arriesgadas. Hay más que perder. No obstante, sin innovación... se puede perder mucho más: Kodak, Woolworth, Borders, Blockbuster, American Motors, Pan Am... Más noticias en la revista gratuita elEconomista Pymes, Autónomos y Emprendedores

El intraemprendimiento -un término popularizado por el investigador académico Howard Edward Haller, consultor de gestión Gifford Pinchot III, a mediados de 1980- es visto con deseo y curiosidad por muchas empresas como una solución a esa innovación continua en sus productos, servicios o negocios. No obstante, hay más ejemplos fallidos que éxitos. ¿Por qué?

Las grandes empresas que buscan innovación deben crear una cultura de intrapreneurship: permitir que los empleados sepan que está bien visto pasar parte de su tiempo en la empresa jugueteando con nuevas ideas; dejarles abrazar que puede estar bien cometer errores y que ese fracaso no será castigado si las cosas no salen según lo planeado; contratar a personas que tienen espíritu emprendedor; promover a los líderes que no tienen miedo de asumir riesgos y tomar decisiones por su cuenta. Lo más importante: dejar que una parte del equipo no esté centrado en las ganancias del próximo trimestre, y se centre en el valor de la próxima década de crecimiento de los ingresos. Como en el fútbol: una parte del equipo hace las jugadas a largo, otras a corto y entre todos... ganamos el partido. Es, sin duda, una decisión estratégica top-down. Pero, ¿cómo identificar a los intraemprendedores en tu organización?

Características de los intrapreneurs

Como han señalado los autores Vijay Govindarajan y Jatin Desai en una publicación de Harvard Business Review, hay ciertas características que comparten los intrapreneurs exitosos. Me gustaría centrarme en cuatro de ellas. En primer lugar, el dinero no es su principal objetivo. Así, los intrapreneurs ciertamente respetan el valor y la importancia del dinero, comprenden los drivers económicos que permiten a la organización tener éxito y son capaces de apoyarlos. Un nuevo proyecto o reto y el reconocimiento les motivan más o tanto como la compensación económica.

En segundo lugar, hay que destacar que son greenhousers. Es decir, cuando se les habla de una idea intrigante o cuando ellos la proponen, la idea nunca los deja, puesto que germina en su mente y llevan consigo el deseo de averiguar cómo hacer que funcione. Cuando los vea, es probable que hayan hecho crecer la semilla de la idea en un plan completo o que hayan creado un conjunto mejor de planes alternativos en su lugar.

Por otro lado, saben cómo pivotar, es decir, no tienen miedo de cambiar de rumbo, ni temen el fracaso. Saben que su autoconfianza y valentía en cada paso los lleva más cerca de su objetivo final y se comportan con autenticidad e integridad. Finalmente, y lo que es más importante, los intrapreneurs exhiben los rasgos de la confianza y de la humildad: son conscientes de todo lo que tienen que aprender para alcanzar sus objetivos y también son detectores natos de nuevas oportunidades y persistentes en convertirlas en realidad.

Existen varios ejemplos de algunos de los mejores productos y las empresas que nacieron fuera de intrapreneurship dentro de una gran compañía como Gmail, Google Noticias, AdSense, coches sin conductor, Google Glass y otras innovaciones dentro de Google; las numerosas divisiones lanzadas por Virgin: Aire, hotel, casino, libros, música, Megastore, móvil, vinos, juegos; PlayStation en el interior de Sony; Saturn dentro de General Motors; Notas Post-It dentro de 3M; Elixir Guitar Strings dentro de W.L. Gore -fabricantes de GoreTex-; lenguaje de programación Java dentro de Sun Microsystems o tecnología de procesamiento de luz digital dentro de Texas Instruments.

Pensar como dueños

Estos intraemprendedores piensan y se comportan como dueños. Su valor es imprescindible para la salud de la empresa. Pero, ¿cómo podemos fomentar su retención?

En primer lugar, es importante mantener reglas y pautas mínimas. De esta forma, cuando los intraemprendedores encuentran nuevas maneras de pensar, descubren también otras maneras de actuar, lo que significa que instintivamente evaluarán cada regla y buscarán maneras de mejorarla, ya que las reglas son sólo problemas que resolver o desafíos a superar. Conviene darles más libertad y eso les permitirá hacer lo que mejor saben hacer: innovar. Seguidamente, es significativo permitirles desafiar con nuevas propuestas. Cuando lo hacen, no están desafiando su autoridad, sino que están buscando formas de hacer las cosas aún mejor.

Por otro lado, darles un montón de problemas para resolver es otra de las claves para mantenerles en la empresa. Los intraemprendedores constantemente buscan problemas para resolver -ya sean pequeños, grandes, técnicos, de negocios o relacionados con el equipo-. Sin embargo, no los ven como inconvenientes y sí como retos a superar, son materia prima para su motivación.

Además, motivarles con fomentar la meritocracia y la celebración de los éxitos ayuda al objetivo. Asimismo, puede que les encante soñar con sus propias ideas, por lo que también es necesario ayudarles a llevarlas a buen término. De cualquier manera, quieren hacer que las cosas sucedan: nuevas, emocionantes, locas, cosas innovadoras. No quieren administrar lo que ya existe, sino que buscan crear algo nuevo y exitoso.

Finalmente, permitirles tanto estructurar su día de trabajo como que fracasen son cuestiones importantes para su continuación en la compañía. Así, no hay que tener la necesidad de micromanagement. Cuando los intraemprendedores creen en la misión, harán todo lo posible para convertirla en realidad. Para este perfil tan importante para las empresas, el fracaso está bien, ya que no les frustra y les enseña. El fracaso es sólo otro problema a resolver.

Si eres un intraemprendedor y buscas otro trabajo, identifica empresas con una cultura que te permita desplegar las alas. Si eres empresario, identifica estos perfiles en tu organización, deja claro los objetivos y unas reglas mínimas y déjalo volar. Todos ganarán.

Mónica Martínez, Vicepresidente de US-Spain Executives Community (Usec)

PUBLICIDAD