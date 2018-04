El drama educativo de España: muchos títulos con poca utilidad para este mercado laboral

Hay ciudadanos que todavía no son conscientes del daño causado por la clase política de este país en los últimos 30 años. Han devaluado la educación, la sanidad, la justicia, las pensiones y todas las políticas sociales. Han quebrado las arcas públicas, las cajas de ahorros, la universidad, tv públicas, y todo lo que caiga en sus manos. Creo que deberían ir a clases de educación primaria y secundaria para aprender que es la dignidad, el honor, la honestidad, solidaridad, empatía, asertividad y un millón de cosas más que le enseñamos a los niños pero que luego no perciben en la realidad social. Los partidos y las asociaciones ad-lateres y, en la parte que les corresponda, los sindicatos, son todas instituciones convertidas en máquinas de fabricar delincuentes, vagos y gente del buen vivir a costa de los demás. Por eso no hay presupuesto para lo destruido: educación, justicia, sanidad, políticas sociales, pero sí lo hay para su gran vida de dormilones en el escaño, coches oficiales, complementos que no tributan en hacienda. En definitiva, muchos privilegios, demasiados privilegios, mientras los demás pagamos tributos hasta durmiendo (el IVA del despertador, de la luz del frigorífico que funciona mientras dormimos, etc....). La ruina mientras no entendamos que el voto es un cheque en blanco, porque se agarran al escaño como a un clavo cuando lo consiguen. Los políticos de hoy no son santos de mi devoción, porque son sectarios e interesados. Solo interesados.