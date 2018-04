Trece puestos de trabajo con nombres en inglés difíciles de comprender

¿A qué se dedica un CDO? ¿Cuáles son las características necesarias del Growth Hacker? El rápido desarrollo de nuevas tecnologías, la globalización y el uso de las redes sociales han provocado cambios en el estilo de vida y los modos de comunicación, favoreciendo la aparición de nuevos puestos de trabajo, a los que en muchas ocasiones se les ha puesto nombres que hasta cuesta entender.

Las personas en búsqueda activa de empleo pueden haberse cruzado en su proceso con ofertas que incluyen este tipo de puestos, e incluso algunos más raros. Pero, ¿en qué consisten? ¿cuáles son sus funciones? ¿qué requisitos tienen?

Babbel, la app para aprender idiomas, ha elaborado una lista de trece puestos de trabajos con los nombres más insólitos, que ayudarán a comprobar si nuestra formación encaja a la perfección con ellos y no dejar escapar ninguna oportunidad laboral.

Chief Data Officer

¿Cuántas veces hemos escuchado hablar de Big Data? Aunque muchos no tenemos claro cuál es la función de un Chief Data Officer. El CDO es la persona responsable de la recogida y gestión de los datos empresariales. Su función es garantizar la calidad y seguridad de los datos, maximizando su valor y usándolos para aumentar las oportunidades comerciales de la empresa en la que trabaja.

Web Content Strategist

Para que los contenidos de un sitio web sean eficaces es necesario tener una estrategia bien planificada. La tarea de crear esta estrategia es del Web Content Strategist, quien decide cómo, dónde y cuándo se deben crear y difundir los contenidos en los canales sociales y las distintas plataformas web. El Web Content Strategist no es necesariamente la persona que se encarga de todos los aspectos operacionales de la redacción de textos, imágenes o vídeos, sino que su misión principal es planificar diferentes tipos de contenidos para lograr algunos Indicadores Claves de Rendimiento (los famosos KPIs, en inglés)

Growth Hacker

Se trata de un puesto de trabajo de desarrollo empresarial que cada vez es más común en España, pero el término puede que no esté claro para aquellos que no estén familiarizados con el mundo laboral o no lo hayan escuchado anteriormente. La palabra growth hace referencia al crecimiento como objetivo único y absoluto de una empresa, mientras que la palabra hacking se usa en este contexto con su acepción positiva de "fuera de los esquemas" o "creativo". En la práctica, un Growth Hacker es el responsable del desarrollo y aplicación de una estrategia comercial que combina el marketing y el análisis de datos. La persona que desempeña este puesto de trabajo tiene como objetivo facilitar el crecimiento y el desarrollo de una empresa utilizando principios de marketing, un conocimiento exhaustivo del producto y analizando los datos correspondientes.

WordPress Specialist

Aquellos que estén familiarizados con términos como blogger e influencer conocerán Wordpress, una de las plataformas más utilizadas para la creación de blogs y sitios web. Un WordPress Specialist es un diseñador web que se ocupa de la creación y desarrollo de temas compatibles con la plataforma CMS, así como de su personalización y la producción de nuevos contenidos.

Digital Prophet

Todavía es extraño encontrar un anuncio demandando este puesto de trabajo. Pero en el caso de que te encuentres con dicho nombre, debes saber que el "profeta digital" es quien identifica nuevas tendencias en los mercados dinámicos y en constante evolución del sector digital. El puesto de trabajo ya existe y, por ejemplo, David Shing, de la empresa americana Oath, desempeña dicha posición.

Cool Hunter

Literalmente significa "cazador de tendencias" y es una de las figuras menos conocidas en el mundo de la moda. El Cool Hunter viaja por el mundo a la búsqueda de tendencias y estilos emergentes en las calles de las grandes ciudades. Su misión es determinar cuáles serán las tendencias del futuro y así aportar nuevas ideas a diseñadores y grandes firmas de la moda para sus nuevas colecciones.

Blockchain Developer

Un puesto altamente cualificado que ha surgido recientemente. El Blockchain developer trabaja en el sector financiero y es uno de los encargados del desarrollo de una blockchain, un nuevo tipo de red (que originalmente surgió para desarrollar los Bitcoin) que permite que la información digital sea distribuida, pero no copiada. Debe conocer las bases de datos no relacionales, los principales Blockchain de código abierto y las bases de criptografía. También debe tener un buen conocimiento en programación y una comprensión exhaustiva de los algoritmos y las estructuras de datos.

Community Lead

Es el encargado de planificar y realizar las actividades empresariales dirigidas a la adquisición e interacción con nuevos usuarios. En la práctica, su función es la de desarrollar proyectos destinados a alcanzar usuarios potenciales y mejorar los procesos y las actividades de gestión de estos proyectos, con el fin de obtener un aumento de la zona de influencia. También es la figura que gestiona e implementa las asociaciones con empresas u organizaciones locales.

User Experience Specialist

Entre las profesiones más demandadas en los últimos tiempos se encuentra la del User Experience Specialist, responsable de mejorar la experiencia de navegación de los usuarios en un sitio web, aumentar las conversiones y generar tráfico en la web. Para lograr estos objetivos, el User Experience Specialist, por ejemplo, debe analizar exhaustivamente el comportamiento de los usuarios durante la navegación y garantizar que la web y su contenido son compatibles con todos los dispositivos.

Area Supply Manager

Es el responsable de la logística. Exige la ejecución de tareas múltiples, ya que es necesario gestionar los flujos de bienes y la información que entra y sale de la empresa, manteniendo una relación y coordinación constantes con el sector productivo, distributivo, el departamento de ventas y la directiva.

Internal Auditor

Es el encargado de analizar los procesos internos de una empresa e identificar posibles problemas o ineficiencias. De hecho, en muchos casos se trata de una actividad de asesoramiento para la verificación de los procedimientos. Las tareas del Internal Auditor incluyen la evaluación, después de un análisis exhaustivo, de las estrategias a implementar para resolver problemas, optimizando de este modo la gestión de la empresa o institución en cuestión.

Account Manager

Es el responsable de gestionar las relaciones con los clientes, fidelizando a los existentes y buscando nuevos. Estas son, de manera muy resumida, las tareas de una figura que puede ser clave para el desarrollo comercial de una empresa. Un Account Manager desempeña sus tareas en diversos ámbitos profesionales y su función tiene matices y características diferentes según el sector: desde las ventas o las Tecnologías de Información y Comunicación, hasta su participación en el departamento de relaciones públicas.

Personal Assistant

Es un puesto de trabajo de apoyo y asistencia dedicado exclusivamente a un director, su equipo de trabajo o a una unidad operativa específica. Entre sus tareas se encuentran aquellas de organizar la agenda, viajes, reuniones de negocios y citas, además de garantizar la relación con los proveedores, clientes y colaboradores. El Personal Assistant a menudo está involucrado en la toma de decisiones, la realización de informes y la presentación de actividades.

