Oferta de empleo:



Se necesita personal para cubrir puesto de camarero y de cocina. Se exigen 10 idiomas y 20 dialectos, 5 másteres de universidades españolas que no estén vincula a la corrupción, horario flexible de 8 horas en contrato de temporero más 6 horas no abonadas, sueldo de 400 € y el 5% de las propinas recibidas, el otro 95% será para la empresa.



Envíen currículo manuscrito en Arameo en papel de calidad HQ con bordes bañados en oro de 24 quilates. Serán rechazados todos documentos que no cumplan las últimas condiciones.



¡DESEN PRISA QUE ME LOS QUITAN DE LAS MANOS¡