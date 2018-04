El mercado laboral no puede absorber tantos licenciados: la Empresa Familiar pide una FP de calidad

Cuanta estupidez se publica por estos pagos.



¿Qué no se encuentran buenos profesionales? ¿En qué? porque eso de la temporalidad y el trabasura lo que ha conseguido entro otras muchas desgracias es acabar con la profesionalidad, el saber, la experiencia y el interés por la empresa donde trabajas. (Para lo que voy a durar en el convento...) Yo creo que entre otras cosas lo que realmente fallan son los empresarios.



Es ahí donde falla el asunto. No tienen conocimientos ni ideas, no saben llevar una empresa ni preever a medio y largo plazo. Han venido desertados del ladrillo, la hostelería, el turismo y la especulación inmobiliaria. Fuera de ahí son como mantas mojadas que no sirven para nada.



Eso de invertir en medios de producción adelantando el dinero es un tabú, sólo quieren dinero fácil y rápido contratando a ingenieros por 800 Eurillos y se creen que con eso ya han contratado un ingeniero. Pobres ilusos. Co eso contratan a alguien que tiene una ingeniería y que va a " cumplir" hasta que le salga algo mejor.



Queren pagar el manú del día y comer en un 3 estrellas Michelin.



Lo que pillan son las peladuras de las patatas y cáscaras de huevo.



Pero eso sí, la culpa siempre es de los otros que no están formados.



¡Tomad reforma laboral pepera!



ETTs, subcontratas, falsos autónomos, becarios, estudiantes en prácticas ,inmigrantes, parados de larga duración desesperados y a los que se les paga lo que se quiere y trabajan 12 horas por 700 Euros.



Esto es lo que compráis y esto es lo que tenéis.



¿De qué cjs os quejáis, capullos ?