Infojobs cerró casi 1,5 millones de contratos en 2017, un 24% más

Claro , claro Infojobs una plataforma en la cual se la suda que empresas presenten sus ofertas , o que cada oferta sea repetida por 10 empresas diferentes que suelen ser consultoras carnicas explotadoras las cuales se pegan por ofrecer las peores condiciones salariales a cambio de llevarse la adjudicacion del contrato con el futuro empleado o mejor dicho futuro explotado.



Con esto no quiero decir que todas la empresas que presentan sus candidaturas sean asi sino que la gran mayoria lo son.



Esta plataforma tambien se deberia cuidar mucho con quien trabaja ya que muchas de estas empresas cometen y violan las leyes pero aun asi continuan ofreciendo esos servicios y la justicia no hace nada ya que para el gobierno todo se reduce a cifras casi siempre manipuladas en su beneficio, pero claro eso no lo hace ya que son clientes donde esta la moral de la gente , esa palabra inventada como tambien lo es la palabra privacidad .