Cinco preguntas para saber si está volviendo loco a sus compañeros de trabajo

Se tiende a pensar que siempre es otra persona, pero puede serlo usted

En todos los trabajos hay un compañero que se dedica a molestar y a volver locos al resto de personas. Gasta bromas, interrumpe, grita, habla... Siempre se tiende a pensar que siempre es otro compañero el que ocupa ese lugar pero, ¿y si es usted?

"La falta de autoconsciencia provoca a menudo los comportamientos más irritantes", apunta Arden Davidson en The Washington Post. ¿Cómo se puede saber si es uno mismo el que está molestando al resto de trabajadores, el que está volviendo loco al resto de la oficina? El experto señala cinco preguntas que pueden ayudar a dilucidar esa duda.

1. ¿Interrumpe a los compañeros a mitad de la frase?

"Las personas que interrumpen son como trenes, en más de un sentido. No solo rompen cualquier protocolo conversacional, sino que además hacen descarrilar los pensamientos de la otra persona y le hacen perder impulso", apunta Davidson, que denuncia que muchas personas se piensan que "lo que tienen que decir es tan importante que no puede esperar". Sin embargo, la mayoría de interrupciones son innecesarias y groseras. Muchas veces estas personas ni siquiera son conscientes de su "habilidad" para interrumpir a los demás. Para descubrirlo, "preste atención y anote cuántas veces interrumpe una conversación y con qué propósito". Si le ocurre demasiado, es probable que esté molestando a sus compañeros.

2. ¿Piensa que es más inteligente que los demás?

"Si cree que es el más inteligente de la oficina, quizá tenga razón. Pero lo más probable es que no", apunta Davidson. Ese pensamiento egoista no ayuda a hacer amigos en el trabajo, sobre todo si se presume de conocimientos y habilidades. Usar a menudo frases arrogantes como "no lo entenderías" o "te lo voy a explicar con términos simples" nunca es atractivo.

3. ¿Es un cotilla?

Hay quien puede pensar que tener el último cotilleo sobre todos los compañeros le vuelve popular entre los demás. En un primer momento puede atraer la atención del resto, pero cuando se vaya se preguntarán qué puede estar contando sobre ellos a los demás, y en esas circunstancias no querran revelarle demasiada información en el futuro. "Si los compañeros solo acuden a usted cuando cuentas con una historia jugosa, es probable que no te quieran tanto como piensas", concluye el especialista.

4. ¿Lleva la multitarea al extremo?

Ser eficiente y productivo es una cualidad muy valorada, pero no hay que pasarse. Seguir escribiendo mientras otra persona le habla, mantener dos conversaciones a la vez, comer en el escritorio mientras se trabaja y se habla con la boca llena... son actividades que pueden molestar al resto de compañeros. Ser un "multitarea compulsivo" le aleja de los compañeros, que siempre preferirán a alguien amable y cortés.

5. ¿Es pesimista?

Quejarse constantemente, ser negativo, pensar que nada va a salir bien, recordar que se odia el trabajo... son actitudes que hunden la moral del resto de compañeros, que le evitarán para evitar ser contagiados.

