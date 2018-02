Las empresas no encuentran trabajadores: dicen que les falta experiencia y quieren cobrar mucho

Estoy en el mundo empresarial, y desgraciadamente hay desempleo, pero también es cierto que no hay mano de obra cualificada para trabajar. Cuesta muchísimo encontrar gente con ganas de trabajar y cualificado.



Por supuesto se pagando lo que marcan los convenios, trabajando jornadas legales y con alta en Seguridad Social.



Cuando hablo de cualificado, no me refiero a un ingeniero. Me refiero por ejemplo a un mecánico de automóviles, carpinteros, albañiles, etc.



La realidad, nos guste o no, es que hay mucha gente que no sabe hacer "nada".