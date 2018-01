El exagerado miedo a los robots: solo el 12% de los empleos está amenazado

No son los robots la mayor amenaza al empleo es, aunque parezca mentira, la informática. El ahorro de empleo que supuso es descomunal y continuará siéndolo a poco que se pongan a ello. Esta revolución tecnológica no es como las del pasado que generaban mucho más empleo que el que destruían. Me hace gracia el afán por digitalizar todo y no se dan cuenta que va dejando cadaveres por doquier. Dentro de poco se tendrán que inventar empleos de dudosa necesidad para poder mantener al personal entretenido.