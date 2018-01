Exceso de presentismo en la empresa española: el 62% de los empleados acuden a trabajar enfermos

Creo que más bien todos los demás estamos manteniendo al funcionariofóbico que tanto dice trabaja y lleva más de 1 hora comentando en contra.



Seguro que es un subvencionado que no aprobó la oposición y está resentido. No tiene pinta de haber trabajado en su vida.



Precisamente donde más fraude se registra es en la empresa privada sobretodo en época de bonanza: han sido sonados los casos de gente que estaba de baja en su empresa mientras trabajaba en negro en otro sitio o para irse a la playa.



Se lo que digo: tuve una empresa, pagaba bien y daba facilidades a mis trabajadores para conciliar su vida familiar.



En 2004 el seguro pilló in fraganti a varios trabajadores en esta situación que se ponían "enfermos" muy frecuentemente uno se iba a hacer chapuzas con su cuñado, otros dos se iban a intoxicarse etílicamente y cuando había partido de fútbol importante siempre se ponían enfermos, otra se iba con una "amiga" y otros dos tenían trabajos paralelos.



Pese a todo me fue muy difícil despedirles. Ninguno era ni había sido funcionario.



Casualmente en mi empresa tuve algunos ex-funcionarios interinos que, paradójicamente, eran los más responsables, cualificados y trabajadores: algunos me llegaban con casi 40 de fiebre, y echos polvo a trabajar pero los mandaba para casa porque no quería que contagiase al resto.



Si alguien está enfermo y el resto enferma la empresa pierde productividad porque los empleados rinden menos.



Lo malo que, cuando volvieron a llamar de una bolsa a dos de ellos y otro sacó plaza se fueron de la empresa.



El funcionariado pese a lo que digan muchos suele ser más responsable en este sentido.



Se que les quitan dinero por la baja y sus sueldos, que ahora os parecen buenos son de miseria, antes de la crisis muchos se reían de ellos.



Mis antiguos empleados en lugar de estar tomando cañas se iban a casa a estudiar y sus otros se descojonaban de ellos



Aunque estoy jubilado tengo amistad con mis ex-empleados y los veo asiduamente. Ayer mismo, mientras paseaba algo antes de las 7:30 he visto a la más joven y aunque tenía un buen constipado iba corriendo a su Ministerio.



Además cuando voy al médico me trata muy bien y cuando he tenido que hacer gestiones no he tenido problemas con ningún funcionario cuyo trato siempre ha sido correcto y amable.



Me han tratado mejor que en muchos sitios de pago.



Eso sí, yo siempre llevo toda la documentación que pudieran requerirme en regla.



No como algunos energúmenos que se piensan que tienen que hacerlo todo por ellos y cuando el funcionario les canta, con razón, las 40 montan en cólera.