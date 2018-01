La creciente importancia de los responsables de RRHH en las empresas

Debe tratarse de un líder ágil y flexible que sepa adaptarse al entorno

En el clima económico actual, tan cambiante y dinámico, es comprensible que los líderes empresariales tengan ciertas dudas de cómo deben actuar para aumentar el liderazgo de su empresa en su sector. Ante esta realidad, el director de recursos humanos tiene un peso importante, ya que debe saber exactamente cuáles son las prioridades para la compañía tanto actuales como de futuro por las que se deben regir los directivos para alcanzar la meta de la excelencia empresarial.

Y, precisamente, sobre las prioridades que mueven a los líderes encontramos que el crecimiento del negocio es fundamental, según un reciente informe realizado por el Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD). Es en este punto donde el departamento de RRHH es imprescindible, ya que debe ser ágil y flexible para responder al entorno dinámico que caracteriza a las organizaciones.

Lista de prioridades

Pero no sólo el crecimiento del negocio es importante. A esta lista de prioridades se une la administración de los costes, la gestión del talento, la agilidad y productividad organizacional. No obstante, me atrevería a decir que éstas últimas seguirán siendo el foco para los directivos en los próximos años.

Analizada la situación, queda claro que los directivos de una organización van a recurrir cada vez más a los responsables de cada área para tratar las diferentes prioridades. Uno de los actores clave en todo este proceso serán los managers de recursos humanos, quienes tendrán la misión de integrar las perspectivas empresariales y aconsejar al resto de directivos para alcanzar las metas.

Pero para lograr ser un apoyo fundamental, los líderes de RRHH deberán basarse en datos. Es aquí donde vemos cómo las estadísticas se están utilizando para fortalecer la toma de decisiones en la empresa. Entre los aspectos más destacados se encuentran: la gestión de los costes de los empleados (60%), manejo de la composición y diversidad de la plantilla laboral (51%), gestión del desempeño (48%), atracción, reclutamiento y selección (47%) y, por último, aprendizaje y desarrollo (44%), según el mismo informe del CIPD.

Barreras

Sin embargo, y a pesar de que estos análisis cada vez más exhaustivos comienzan a introducirse en las tareas de quienes tienen la responsabilidad de gestionar el talento, existen todavía ciertas barreras que dificultan la adopción y la sistematización de este tipo de investigación en los departamentos de recursos humanos. Sin duda alguna, una de estas barreras pasa por no contar con la tecnología adecuada. Sin un software potente, que ayude a los líderes a tener una visión global de la compañía, será imposible canalizar todas las prioridades empresariales.

Luego de todo este análisis, concluyo que el primer paso para lograr el éxito empresarial se basa en involucrar a otras áreas de la compañía para que vean, de primera mano, cómo el éxito del departamento de recursos humanos es un reflejo del triunfo de la organización en su conjunto. Es por esto que resulta imperante que el responsable de RRHH vaya un paso por delante y conozca en profundidad la situación de la compañía en todas sus vertientes. La involucración del líder de RRHH, aunado a la tecnología adecuada, asegura el éxito de una empresa.

