Cómo ajustar el currículum para que ocupe solo una página

Un CV sirve para conseguir una entrevista laboral, no un trabajo

El currículum es un arma clave para las personas que se encuentran en búsqueda activa de empleo, ya que es el primer contacto que tiene con el candidato con la empresa. Sin embargo, hay que tener en cuenta que los reclutadores solo disponen de seis segundos de media para cada CV que pasa por sus manos.

Esa circunstancia obliga a crear un currículum llamativo, pero que además no se extienda demasiado. "El currículum no debe leerse como una novela", explican en el The Washington Post. "En la mayoría de los casos, salvo que sea un alto ejecutivo, el CV no debe extenderse más de una página", explican.

No es fácil condensar toda la información que incluye el CV en una única hoja, pero si se siguen una serie de pasos puede lograrse, como explican desde el diario estadounidense.

1. El objetivo es la entrevista

"Un CV está diseñado para lograr una entrevista laboral, no para conseguir el trabajo". Hay que incluir una lista concisa y visual que atraiga la atención de los reclutadores. Cada vez más empresas utilizan herramientas tecnológicas para descartar currículums, y si no incluye las palabras clave adecuadas para el puesto, no tendrá éxito.

2. Solo experiencia relevante

Un profesional con experiencia ya no necesita citar en su CV los trabajos puntuales que realizó durante su carrera para financiar sus estudios. Ni hace falta mencionar trabajos que se realizaron puntualmente, a menos que sea imprescindible para explicar algún aspecto de la carrera laboral.

3. Evitar la 'paja'

Hay que evitar las frases de relleno. No hace falta incluir ni los objetivos de interesarse en una oferta, ni que se cuenta con referencias, ni ninguna otra cosa que se pueda dar por hecho.

4. Utilizar puntos y pocas palabras

Recurrir a las listas y los puntos es más sencillo y permite reducir la extensión del CV. Además, también se puede optimizar el cargo y reducir el número de palabras utilizadas para explicarlo.

5. Breve información educativa

Con incluir el título universitario o la mayor formación obtenida es más que suficiente. No hace falta tampoco incluir la nota media obtenida durante los estudios. Si se poseen más titulaciones ya se explicará durante la entrevista.

6. Información de contacto

En una sola línea debe incluirse toda la información de contacto: correo electrónico, número de teléfono, una web personal si se cuenta con ella y el perfil de LinkedIn. Este último punto es importante ya que, si el reclutador está interesado, puede ampliar ahí la información sobre la experiencia o la educación del candidato.

7. Cuidado con la letra

Se puede apurar el espacio reduciendo los márgenes, pero sin pasarse. También se puede reducir el tamaño de la letra, pero asegurándose siempre de que es perfectamente legible.

8. Consulta externa

Pedirle a otra persona de confianza que eche un vistazo al currículum y que sañale posibles partes que se puedan recortar siempre es útil. Desde fuera es más fácil ver la paja y el vocabulario demasiado técnico.

