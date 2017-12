Diez cualidades que necesita el líder de recursos humanos en el entorno digital

Conozco algún "lider", capataz, jefe o llámale con el eufemismo que quieras que son ogros sin escrúpulos que se ciñen a unos protocolos que ha diseñado no se quién para joder a la mayoría en beneficio de depredadores. Un pseudo acoso, ¡ vaya !.



Soy jubilado, pero he encontrado estos especímenes y por eso puedo expresarlo. Pregunten a Google, Microsof, ... lo que es tratar bien a los trabajadores. Un trabajador riende 10 veces más si está bien considerado y estable y no bajo presión, con estrés, medicándose, etc.



Que revisen los protocolos hechos por protolocos. No debemos crrer casi nada de lo que nos dicen y no está demostrado, salvo por beneficios empresariales que son menores que los perjuicios sociales que tenermos que soportar a base de tributos desde que nos levantamos.