Cómo escribir una buena carta de recomendación para un candidato a un empleo

Aunque pueda parecer sorprendente por la evolución de los procesos de búsqueda de empleo, las cartas de recomendación para candidatos a un puesto -o a una beca- siguen siendo instrumentos en uso.

Y si atreverse a pedir a alguien que escriba una carta de recomendación es difícil, redactarla no se queda atrás. Los expertos de The Washington Post señalan una serie de claves para escribir una buena recomendación. Y lo primero que destacan es que hay que ser sincero y decir que 'no' cuando sea necesario. "Si no conoce bien al solcitante, si no puede proporcionar una recomendación positiva, si no es un buen momento... sea honesto y rechace la petición amablemente", recomiendan.

"Cuando se escribe una carta de recomendación se está poniendo el propio nombre en la misiva", recuerdan. Además, una carta incorrecta podría ser perjudicial para el candidato.

En caso de atender la petición, hay que tener claras las fechas de entrega, la razón por la que es necesaria la carta, la forma de envío... Además, es recomendable pedir al solicitante su CV para tomarlo como referencia y que le señale qué es lo que más se debe destacar.

Ya metido en tarea, cuando se comience a escribir la carta, los expertos recomiendan tener en cuenta los siguientes aspectos.

1. Decir que es un placer recomendar al candidato.

2. Explicar desde hace cuanto tiempo se conoce al candidato y en qué medida.

3. Ofrecer algunos ejemplos de buenos trabajos del candidato.

4. Incluir información de contacto y estar disponible para hablar más en profundidad sobre el candidato.

