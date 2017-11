¿Merece la pena optar a una oferta de empleo para la que no se cumplen todos los requisitos?

Por un lado te dicen que hay que aplicar e intentar justificar que tu experiencia anterior sirve para el puesto aunque no tenga nada que ver, y otros que mejor no apuntarse para no perder el tiempo.



Teniendo en cuenta como estan las empresas con el sobremercado de candidatos a todos los niveles... mejor apuntarse a todo lo que e va mintiendo en el curriculum, sobre todo en trabajos de baja cualificacion cuando buscar algo "de lo tuyo". La baja cualificacion como limpiar, dependienta o cosas asi se aprende en dos dias...



Ah! y sin contar ya el requisito no escrito de la edad.. con mas de 30 estas en zona peligrosa como hayas estado en paro en la crisis (los que hoy tienen entre 30 y 40 discriminados por las garantias y ayudas a menores de 30) y los mayoresd e45 ya son cadaveres laborales a menos que la industria en españa crezca mucho y el paro baje del 10%



5 años en paro, se de lo que hablo.