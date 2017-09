El estrés provoca el 30% de las bajas laborales en España

el estrés provoca el 30% de las bajas laborales.según el secretario de empleo del estado. esos son los que consiguen la baja porque en general no te la dan ni con los dos pies luxados como ha ocurrido en esta casa recientemente. los tobillos hinchados, y con esguinces, y ha tenido que ir a trabajar.



somos pocos a pagar y muchos a recibir. no se puede aceptar bajas de los pocos que trabajan. recientemente a alguien le han examinado su historial medico para concederle una, la respuesta fue la siguiente "tienes pocas bajas y te puedo dar una de una semana". con dos cojones. con los pulmones obstruidos y me manda a trabajar a una zona con gases no sin antes darme un dilatador pulmonar. como le dijo mi mujer "tu quieres curarlo o matarlo?". eso fue después de darme una cita por via rápida al servicio de neumología. lo cierto es que daba igual. en caso de tener cáncer de pulmón poco iban a solucionar. como obrero pagas un dineral por una seguridad social que atiende las necesidades de todo el mundo excepto la de los propios obreros. no reniego de ella, es mas, que nadie nos la quite porque estaremos todavía mas vendidos, pero no hay derecho..............los médicos hasta cierto punto no tienen la culpa. siguen las directrices que le ordenan sus jefes a riesgo de caer en graves sanciones disciplinarias o no. lo mismo que les sucede al resto de obreros. acatar ordenes por encima de cualquier principio moral. me parece poco el porcentaje de estrés laboral............