Aumenta el porcentaje de trabajadores que teme perder su empleo por la automatización

El 60% de los profesionales cree que poca gente tendrá empleo estable

El 37% de los trabajadores cree que la automatización puede poner sus puestos de trabajo en riesgo, un 4% más que en 2014, y un 56% considera que los gobiernos deberían poner en marcha algún tipo de medidas para proteger esos empleos.

Así se desprende del informe 'Workforce of the future: the competing forces shaping 2030', elaborado por PwC y el Said Business School (Oxford), a partir de la opinión de más de 10.000 empleados en India, Alemania, China, Reino Unido y Estados Unidos, sobre el impacto de las tecnologías, la automatización y el futuro del mercado laboral.

A pesar de la preocupación por la automatización, el informe revela que la tecnología es vista por la mayoría como un facilitador laboral. De hecho, un 65% de los encuestados se muestra convencido de que esta mejorará sus perspectivas de trabajo.

No obstante, el porcentaje varía en función de los países, ya que Estados Unidos (73%), India (88%), están más de acuerdo que en Alemania (48%) o Reino Unido (40%). Además, un 73% considera que la tecnología jamás podrá sustituir a la mente humana, y un 86% que las habilidades humanas siempre tendrán demanda.

El estudio explica que se está produciendo un cambio de mentalidad, puesto que ya no vale solo con tener una formación, unos conocimientos y un trabajo para toda la vida, sino que es necesario adquirir nuevas capacidades cada pocos años, y acompañar estos con el desarrollo de habilidades interpersonales como la gestión de riesgos, el liderazgo o la inteligencia emocional.

De hecho, el 74% de los encuestados en el estudio es consciente de la necesidad de 'reciclarse' y aprender nuevas habilidades para seguir activos en el mercado laboral.

Menos empleo estable

El 60% de los profesionales cree que en el futuro muy poca gente tendrá un empleo estable y de largo recorrido. Para el director de People & Organisation en PwC, Richard Lane, "la automatización transformará los tipos de trabajo disponibles, así como la cantidad y su valor percibido.

Con la sustitución de aquellos trabajadores dedicados a labores más rutinarias y repetitivas, se amplificará el valor de los profesionales resolutivos, creativos y con mayores capacidades de liderazgo. "Aquellos trabajadores que sean capaces de realizar las tareas que no pueden ser automatizadas, serán más relevantes", señala Lane.

Además, el informe establece cuatro posibles escenarios de cómo será el mercado laboral en 2030 basándose en las cinco grandes tendencias que están agitando el mundo empresarial, como son los elevados progresos en el campo de la innovación tecnológica, los cambios demográficos, el notable crecimiento de las ciudades como centros de población, el vuelco del poder económico desde los países desarrollados a los emergentes y la escasez de recursos naturales y el cambio climático.

