Los perfiles profesionales digitales más demandados por las empresas

La transformación digital no solo ha llegado a las empresas, sino que también afecta al mercado laboral, al modificar las competencias y los profesionales requeridos en la actualidad. Las empresas, cada vez más, buscan candidatos con competencias digitales; y, al mismo tiempo, se está produciendo una hiperespecialización dentro de las empresas, creando nuevos puestos de trabajo.

Para conocer las posiciones vinculadas al entorno digital más demandadas por las compañías, The Social Media Family ha realizado una encuesta. Gracias al estudio, han podido conocer mejor cuáles son los puestos más demandados en la actualidad, cuál es la escala salarial de los mismos o el tiempo estimado para cerrar un proceso de selección. "No se trata de un monográfico con ningún tipo de rigor sociológico, sino de un ejercicio de reflexión basado en el know how de profesionales cuya actividad se centra en la selección de personal experto en competencias digitales", explica la compañía.

Los perfiles más demandados

Los reclutadores consultados destacaron cuáles eran los perfiles más demandados por las compañías -podían marcar varias respuestas-, y el resultado fue el siguiente.

1. Head of Digital Marketing (81,8%)

2. Ecommerce Manager (54,5%)

3. Chief Digital Officer (45%)

4. SEO Manager (36,4%)

5. Data Scientist (36,4%)

Otro punto que destacan los reclutadores es que, en ocasiones, se ven obligados a buscar candidatos para clientes que no tienen claro qué perfil, competencias y habilidades deberían poseer. En concreto, el 45,5% de los encuestados señala que, por lo general, sus clientes no tienen claro el perfil a cubrir.

En cuanto al tiempo necesario para cubrir una vacante, los reclutadores solo necesitan entre uno y tres meses para cubrir puestos en entornos digitales, sobre todo cuando se trata de mandos intermedios o perfiles técnicos. En el caso de los directivos, a veces el proceso se alarga un poco más, hasta los seis meses, según el 36,4% de los encuestados.

