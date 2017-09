Un sueldo medio de 3.000 euros al mes, la motivación para convertirse en delincuente de poca monta

Buenos Días a todos-as, soy un trabajador mas en este nuestro país, conserje de profesión y con 1324,61 euros netos tras 26 años en una comunidad de vecinos de lo mas variopinta. Pago religiosamente como la mayoría mis tributos para con el Estado, comunitarios, de prestación de servicios… y cumplo con las leyes para evitar sanciones, multas, denuncias… esperando el día de mi jubilación ¿? y por lo tanto creo ser un ciudadano ejemplar en estos aspectos. Me hace sentir bien poder contribuir con mis impuestos para el bienestar social comun, aportando con mi pequeño granito al buen funcionamiento de la maquinaria democrática.



Pero viendo el desarrollo de los acontecimientos durante los últimos tiempos: corrupción constante, pasividad y permisibilidad crecientes de aquellos que nos “gobiernan”… más preocupados de mantener sus puestos y suculentas privilegios-pensiones vitalicias que en velar por nuestros derechos como españoles. Ajenos al ejemplo que deberían dar, sin importar si son de derechas, centro u izquierdas, pues me considero indefenso y francamente frustrado. Gente que reincide hasta 135 veces en hurtos, 14 en robos (entran por una puerta y salen por la otra tras ser fichados), ocupaciones constantes de viviendas, conexiones ilegales a la red de suministro eléctrica, agua, gas… empleos irrisorios tanto en salario, como en duración, mas radares por todas partes con fines diferentes a los que pregonan, etc, etc, etc…, en definitiva, sencilla y llanamente PASOTISMO NACIONAL gradual de la clase política.



Así que señores políticos he tomado MUY A MI PESAR la decisión de vender mi casa, que por fin es de mi propiedad, cerrar mi raquítica cuenta bancaria, dejar mi empleo, esconder el poco dinero que logre reunir y unirme a esta nueva clase social emergente. Trabajare en negro haciendo chapucillas…, al no tener nada en propiedad ya no habrá que pagar más impuestos, ocupare una buena casa propiedad de un banco y me conectare a los servicios sin tener que preocuparme por la cantidad de consumo, comeré en un restaurante y hare un sinpa… hare lo que me venga en gana y NO PODREIS HACERME ABSOLUTAMENTE NADA, sencillamente porque si me mandáis a prisión me tendréis en régimen de pensión completa y al poco volveré a salir para entrar en esta espiral voragime. Seguiré teniendo mis ahorrillos escondidos para seguir tirando y ni jueces, ni policía, ni nadie me impedirán vivir la vida como un rufián. Hare mi republica independiente pasándome por el forro vuestras leyes, dictámenes, mandatos… porque NO PODREIS HACERME BSOLUTAMENTE NADA, se acabo lo de ser un ciudadano ejemplar!