Los sectores profesionales con la mejor salida laboral de España

El mejor sector es opositar. Todo lo demas está rodeado de miseria. 35 horas semanales, sueldo medio mas generoso que los de cualquier otro sector, dos meses de vacaciones, no tienes jefes ni presion, no te piden productividad, no echas horas gratis, tienes sanidad privada, es para toda la vida, te sumas trienios además de las hoy anunciadas subidas conforme PIB, te puedes pedir las bajas laborales que quieras. Hazte funcionario, y si tienes padrino, mas facil lo tendras. Remar, que remen otros.