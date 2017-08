Consejos para que los trabajadores de más de 40 años encuentren empleo

Tengo 40 años, y desde que tengo 31 he de oír que tengo una edad divina para tener hijos, mientras en lugar de entrevistarme o comprobar ni capacidad o nivel para hacer algo he de oír la estupidez de "tu cara me dice que no sabes francés", soy francesa, ¿Qué cara debería tener? Por supuesto, descartada y sin posibilidad de decir nada. Llevo seis masters, a cada cual más mierda, por lo que parece, pero cuanto más amplio mi formación, menos opciones de trabajo, porque cuando salga lo tuyo te irás, porque pedirás un sueldazo... y mientras ni una opción. Y vas a Orientación y te dices que mi padre, jubilado, gana mucho dinero y como vivo con y de él, no tengo derecho a ser orientada (YMCA, gracias, por ser tan....) Lamentable todo, y no culpo a Rajoy, me parecen todos los políticos igual de mierdas, los de ahora, los de la oposición....