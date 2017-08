¿Faltan perfiles adecuados en España para cubrir los empleos vacantes?

No faltamos profesionales cualificados. Falta que sepa valorarse adecuadamente la experiencia, el talento y la polivalencia.



Mi última entrevista de trabajo en España fue hace 3 años. La persona que me entrevistó no sabía lo que quería empezo a pedir una ristra de cosas incongruentes y ni siquiera sabía el perfil que quería.



Así que la interrumpí y le resumí mi currículo: ingeniero de sistemas, hablo con fluidez varios idiomas entre ellos inglés y alemán, tengo varios master, experiencia en desarrollo, administración de sistemas y bases de datos, y formación complementaria en seguridad informática y comunicaciones.



Le pregunté: si me contratárais ¿qué condiciones laborales tendría?



La respuesta me dejó helado: 8 horas oficiales "con disponibilidad" incluso fines de semanas (me dió a entender que iba a hacer muuuchas horas sin cobrarlas), además tendría que hacer tareas que son de nivel inferior,incluso si falta gente tendria que hacer (supongo que en mis "ratos libres" de una jornada interminable) ¡¡¡de comercial!!!



Todo ello por la "fabulosa cantidad" de menos de 1000€ mensuales.



Me levanté y educadamente le deseé ¡Buena suerte! Si encuentras alguien con este perfil que acepte estas condiciones mándame un correo para que te felicite.



A día de hoy, sigo esperando ese correo.



Por cierto, al mes siguiente encontré un buen trabajo: ahora trabajo en una empresa especializada en Dresden, Alemania que sí me valora, con unas condiciones más que dignas: sueldo, jornada (nadie te llama fuera de tu horario laboral), tareas concretas y especializadas, te permiten teletrabajar gran parte del tiempo, fomentan la formación contínua y el reciclaje, no te ponen pegas a la hora de conciliar la vida familiar, ¡hasta tengo coche de empresa! .



En este tiempo he ascendido y tengo posibilidad de llegar muy alto en la empresa sin necesidad de "trepar" porque los ingenieros españoles estamos muy bien valorados.



Lo malo: el clima: en invierno es frío y llueve bastante. En un "precioso día de verano" aquí la temperatura está entre los 14-16ºC y no pasa de 24-25ºC el cielo tiene un color gris claro plomizo que se oscurece conforme nos acercamos al otoño. La morriña de la familia, el sol y la fiesta en España.



Pero no me quejo. Dresden es muy bonito y tiene muchas opciones de ocio: en Mayo con el festival de Dixieland ideal si te gusta el jazz y sobretodo en Julio en el barrio de Neustadt, aunque hay zonas de ocio nocturno todo el año algo diferente al de España y, normalmente, más civilizado.



Otra cosa buena es que puedes hacer turismo por el país. Las Autobahn de 40 carriles no tienen límite de velocidad y hay comunicaciones decentes con las principales ciudades y zonas turísticas del país.



Ya me he visto los sitios y ciudades ciudades más bonitas del país: Berlín, Hamburgo y Colonia, Dusseldorf, Leipzig, Dresden, Stuttgart, Frankfourt, Quedlinburg, Mittenwald, Heidelberg, los balnearios de Baden-Baden.



Y el festival de la cerveza de Múnich, el Oktoberfest, está bastante bien salvo segundo pero acaba cansando.



Aunque aquí la comida no es demasiado buena y si quieres comer como en España tiene precios altísimos, mejor enviarte aceite de oliva, jamón, etc mediante empresa de trasnporte. Aunque la cerveza de aquí es muy buena y variada. Bueno y los coches de marcas conocidas que en España se venden a precio de oro, aquí son bastante asequibles.



Como sé que en España no voy a tener las mismas condiciones laborales así que toca aguantar la morriña, tirar de videoconferencia para hablar con la familia y conformarse con volver a España disfrutando al máximo los 35 días laborables de vacaciones (casi 2 meses reales) que nos da la empresa, cuando lo habitual en Alemania es no bajar de 30 días laborables (la Ley sólo les obliga a 20 pero prácticamente todas las empresas dan más).



Así hasta que me jubile y con lo ahorrado poder comprarme una casa mi Cantabria querida donde disfrutar de un buen clima todo el año, de mi gente, del verdor de la montaña y la tranquilidad de la playa.



Ese es el futuro que nos espera a muchos jóvenes minusvalorados en nuestro país.