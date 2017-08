El 86,4% de los autónomos complica su pensión al cotizar por la base mínima

Tras 31 años al timón de una tienda, al final hay que cerrar, con 52 años.



¿qué me queda? NADA. Como no me contrate alguien 2 años de los 55 a los 67 no me queda NADA.



Pues menos mal que he cotizado por la mínima.



Si no hay seguridad de recibir algo luego, ¿cómo vas a pagar más?