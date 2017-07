¿Obligado a trabajar en vacaciones? Diez consejos para aprovechar el tiempo

Imagen de Getty

Muchos trabajadores están deseando que lleguen las vacaciones para tener unos días libres, viajar, descansar... y en general desconectar. Pero no siempre es posible. En plena polémica sobre el uso y disfrute de las vacaciones, así como su obligatoriedad o voluntariedad -por la decisión de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, de renunciar a las mismas-, muchos trabajadores reconocen que no pueden cogerse sus días libres.

Los empleados de empresas pequeñas, o los que tienen cargos de responsabilidad, a veces no tienen a quién dejarles los asuntos pendientes, o que se encargue de posibles urgencias. Para los trabajadores que se encuentran en esta situación, José María Vilar-Sancho, experto en teletrabajo y portavoz de Polycom, ofrece una serie de consejos que ayudan a llevar este periodo y aprovechar mejor el tiempo.

1. Contar con el equipo necesario

Hay que llevar al lugar de vacaciones todo lo necesario para trabajar: ordenador portátil, tableta, algún documento impresio que pueda ser necesario... "Organizar las matetas siempre es bastante estresante y es fácil olvidar algo", explica el experto.

2. Copias de seguridad

Es necesario guardar los documentos necesarios en un pendrive, un disco duro, o en algún servicio de almacenamiento en la nube, mucho más seguros.

3. Comprobar la conexión

Hay que asegurarse de que se dispondrá de conexión wifi en el lugar de destino, porque los datos móviles no siempre son suficientes para temas profesionales, y tocará peregrinar buscando la forma de conectarse con el portátil.

4. Fijar el tiempo de trabajo

Hay que establecer horas y días concretos para trabajar, tanto para uno mismo como con clientes o compañeros que deban localizarle. De lo contrario, se estará todo el tiempo resolviendo temas y no se aprovechará ni el tiempo de relax ni el de trabajo.

5. Contar con el sitio adecuado

Se debe contar con un sitio adecuado para poder trabajar, con silencio, sin distracciones, y en el que se puede aprovechar al máximo el tiempo que se dedique al trabajo.

6. Aprovechar la tecnología

Si con una videoconferencia o una llamada se puede resolver un asunto, mejor eso que tener que desplazarse para una reunión.

7. Delegar

Es necesario delegar todas las tareas posibles. Muchas veces basta con echar un vistazo final a un informe, o dar algunas indicaciones sobre cómo debe hacerse algo, pero que del resto del proceso se encargue otra persona.

8. Descansar

Descansar, dormir un mínimo de ocho horas, hacer ejercicio y llevar una dieta equilibrada ayudan a sentirse mejor y más productivos al trabajar.

9. Dejar margen para la vuelta

Siempre que sea posible, es mejor no volver de las vacaciones justo para reincorporarse al trabajo, dejando un día de margen para dedicar a las tareas que no eran tar unrgente, pero que se quieren realizar para que luego no retrasen otros temas al volver a la oficina.

10. Medir la importancia

Todo lo que pueda esperar a la vuelta de las vacaciones, mejor dejarlo, ya que seguro que la mayoría de las cosas no son tan urgentes.

"Cuando te incorpores al trabajo, seguramente te darás cuenta de que la oficina sigue en pie y casi nadie es imprescindible, pero gracias a la tecnología y sabiendo organizarte, habrás podido resolver unos cuantos temas laborales", concluye Vilar-Sancho.

PUBLICIDAD