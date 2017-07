Ocho frases que está prohibido usar en una entrevista de trabajo

no estoy de acuerdo con la 8. si el empleador es un esclavista o un machista o pregunta cosas personales que nada tienen que ver con la aptitud profesional se pueden meter el puesto de trabajo por el cul*. En EEUU no pasa nada por decir que prefieres no contestar una pregunta porque consideras que no es relevante para el puesto. es que de hecho no se hacen preguntas personales porque son ilegales y te pueden demandar. asi nos luce el pelo aquí. si te preguntan si estas embarazada o piensas estarlo próximamente en EEUU te denuncian. aquí dices que no quieres contestar y asumen que si y entonces no te cogen. jajajaj ver pa creer.