¿Cómo repensar el teletrabajo para que funcione? La flexibilidad es la clave para trabajador y empresa

A tiempo completo suele ser un error para las dos partes

Paradójicamente, mientras la tecnología y los nuevos canales de comunicación favorecen el teletrabajo dentro de las empresas, las necesidades de las organizaciones requieren cada vez más la presencia física de los empleados. Muchas empresas han tenido malas experiencias en su aplicación y más de una culpa al teletrabajo como responsable de los malos resultados, pero la flexibilidad es clave para mejorar la productividad y la eficiencia de los trabajadores.

La modernidad más absoluta de una empresa es permitir el teletrabajo a sus empleados. Pero Richard Laermer, propietario de una agencia de relaciones pública, terminó prohibiéndolo después un año y ordenó a su equipo volver a la oficina.

El directivo siempre había defendido los beneficios del teletrabajo: trabajadores más motivados, mayor productividad y mejora en la eficiencia de la organización. "No hace falta estar cinco días metido en una oficina para cumplir con el trabajo" pensaba, cuando comenzó a permitir a sus empleados no ir a sus puestos. Pero se encontró con que la mayoría se aprovechaban de la situación: no estaban disponibles durantes horas o no daban señales de vida durante todo el día. Hasta el punto que "se negaron a ir a reuniones porque ya tenían planes para ir a la playa".

El teletrabajo se ha expandido en cualquier tipo de empresa en los últimos veinte años. Según una encuesta de Society of Human Resource Management, el 60% de las compañías de EEUU utilizan el teletrabajo frente al 20% que lo hacía en 1996. Sin embargo, eso no significa que el trabajo a distancia sea total. El 77% de las empresas no permite a sus trabajadores que estén fuera de su puesto de trabajo a tiempo completo. La realidad del teletrabajo es que se usa cuando el empleado no tiene más remedio que quedarse en casa para cuidar puntualmente a familiares o para recibir técnico.

Ventajas

La tecnología permite utilizar nuevos canales de comunicación como chats o sistemas parecidos convirtiendo en factible el teletrabajo en cargos de oficina. Además, es una de las ventajas que más suelen valorar los trabajadores cuando se les pregunta. Muchas empresas lo han visto como una forma de satisfacer a los empleados y reducir costes fijos como mayor espacio de alquiler de una oficina.

Pero según ha evolucionado el trabajo, cada vez es más necesario equipos multidisciplinares que necesitan estar conectados. "Es una de las razones por lo que está volviendo el trabajo presencial2, explica Erica Volini, experta de capital humano en Deloitte, a Bloomberg. El trabajo desde casa condena al trabajador al aislamiento, cuando se necesita que sea más colaborativo.

Todos a la oficina

IBM ha sido una de las pioneras en romper con el teletrabajo. Sus empleados ya no podían trabajar desde casa y tendrían que acudir a la oficina. Y eso que la compañía era una de las empresas que elaboraba sesudos informe sobre las ventajas del trabajo a distancia, pero tras cinco años de caída de ingresos ha cambiado de opinión.

"La estrategia de IBM es adoptar el mejor método de trabajo", indica la propia empresa, que subraya que sus empleados se encuentran integrados en equipos multidisciplinares que trabajan estrechamente. A pesar de la drástica decisión Volini indica que las empresas estarán obligadas a seguir ofreciendo flexibilidad para cubrir las necesidades personales de sus empleados.

