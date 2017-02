Más allá del sueldo: las 1.001 maneras de recompensar a los trabajadores

Yo soy autonomo y con no cerrar, ya estoy contento. La administracion sabe ordeñarme bien y yo mismo me doy los latigazos.



Los regalos son trimestrales y mensuales.



Me los cargan por el banco, yo mismito les mando lo que me tienen que regalar.



Vivimos en España, los mundos de yupi para muchos holgazanes.