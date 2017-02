Un 19% del éxito laboral se debe al bilingüismo

Exacto, nº 1. Las lenguas autonómicas no sirven para nada, salvo para el funcionariado y porque la ley los obliga (o sea, despilfarro de dinero). De no ser por la ley, las autonómicas habrían desaparecido casi completamente. Pero bueno, en España gusta malgastar el dinero y luego quejarse de todo y no hacer nada.