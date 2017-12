La patronal catalana también insta a Arrimadas a intentar formar el nuevo Govern

Seamos sensatos. Aunque haya ganado C's, no puede formar gobierno, porque los independentistas tumbarían todo lo que plantease. Es una pérdida de tiempo. Eso es lo que ha hecho Arrimadas, y muy a su pesar y el mío. Así que el portavoz del PP no diga tantas mendrugueces, y que se ate los machos. Si él es partidario de dicer gilipolleces, que las diga, pero que no haga perder el tiempo en imposibles como el de formar gobierno por parte de C's.



Por mucho que nos pese. Si no lo ve, es que es tonto.