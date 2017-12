ERC apuesta por investir a Puigdemont tras no lograr superarle en las urnas

Los de Junqueras y Rovira pedirán la restitución del Govern cesado

El PDeCAT ve obligado entenderse con ERC y CUP para gobernar

Domènech: "No vamos a apoyar un Govern de Puigdemont"

La secretaria general de ERC, Marta Rovira, este viernes. Foto: EFE

La número dos de ERC a las elecciones catalanas, Marta Rovira, ha explicado este viernes que su partido trabajará para "la restitución del Govern legítimo", lo que pasa por investir presidente de la Generalitat a Carles Puigdemont, y ha exigido al presidente del Gobierno central, Mariano Rajoy, que negocie el proceso soberanista. En directo | Reacciones a los resultados de las elecciones catalanas del 21D.

Lo ha dicho en la rueda de prensa posterior a la reunión de la dirección del partido, celebrada el día después de las elecciones catalanas en las que los republicanos quedaron como tercera fuerza del Parlament con 32 escaños, por detrás de JuntsxCat (34) y Cs (37). ERC no colma sus expectativas y queda tercera siendo superada por Cs y Puigdemont.

Se trata del mejor resultado de ERC al Parlament desde la restauración de la democracia pero, aún así, los republicanos explicaron en campaña que aspiraban a ganar las elecciones o, al menos, ser la primera fuerza independentista, y no se han cumplido ninguna de las dos premisas.

El PDeCAT ve obligado entenderse

La coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha considerado este viernes una "obligación" que las fuerzas soberanistas se entiendan -en referencia a su partido, ERC y la CUP- siempre que sea para restituir el Govern que lideraba Puigdemont.

"Queremos trabajar en el restablecimiento del Govern. No aceptaremos de ninguna de las maneras que no se acepte que Puigdemont y los consellers no ostenten sus responsabilidades", ha manifestado en rueda de prensa tras una reunión de la ejecutiva ampliada del partido para valorar los resultados de las elecciones del 21 de diciembre.

Según Pascal, desde "la más profunda discrepancia ideológica" que ha manifestado en diversas ocasiones con ERC y CUP, ha insistido en la necesidad de ponerse de acuerdo en todo lo relativo a las aspiraciones catalanas.

En Comú no apoyará a Puigdemont

El cabeza de lista de CatECP, Xavier Domènech, ha asegurado este viernes que su grupo parlamentario no apoyará un ejecutivo encabezado por Puigdemont: "No vamos a apoyar un Govern de Puigdemont ni por activa ni por pasiva".

Ha respondido así en una rueda de prensa para analizar los resultados electorales, al preguntársele si respaldaría una investidura -aunque fuera con una abstención- y si podrían llegar a un acuerdo de estabilidad.

Sobre si lo que rechazan es investir a Puigdemont concretamente, ha contestado: "No es un veto a la persona de Carles Puigdemont, sino a las políticas que representa JuntsxCat.

"No haremos un Mas como la CUP, vamos", ha añadido en referencia al pacto entre los 'cupaires' y JxSí por el que los segundos renunciaron a su presidenciable, Artur Mas, a cambio de que los primeros apoyaran una investidura con Carles Puigdemont.

