Arrimadas no da por hecho el pacto de los independentistas: les ve tocados

Cs "no tirará la toalla" y se prepara para liderar una alternativa, dice

Arrimadas resalta que el bloque independentista han perdido escaños

La candidata de Cs a presidir la Generalitat y ganadora de las elecciones catalanas, Inés Arrimadas, ha pedido no dar por hecho que los partidos independentistas pacten para articular un Govern pese a que tengan mayoría en el Parlament, y ha dicho que han salido debilitados y "tocados" en los comicios. EN DIRECTO | Reacciones a los resultados de las elecciones catalanas del 21D.

Ha llamado a no adelantar acontecimientos y ha garantizado que Cs "no tirará la toalla", y que está preparado para liderar una alternativa al separatismo, ha asegurado en rueda de prensa este viernes junto al presidente de la formación, Albert Rivera, tras reunirse el comité ejecutivo del partido.

Arrimadas ha pedido prudencia y calma, y ha resaltado que los partidos independentistas han perdido escaños y que no se encuentran "en una situación muy normal" -ha citado que la CUP no cuenta con grupo parlamentario- pese a tener mayoría de diputados aunque no de votos, algo provocado por una Ley Electoral que ha criticado.

El presidente de Cs, Albert Rivera, ha sostenido que el hecho de que Cs haya logrado más escaños que PSC, CatECP y PP juntos es "síntoma del agotamiento de un partidismo que ha hecho turnismo con el nacionalismo", porque populares y socialistas siempre han pactado con nacionalistas, ha remarcado.

En la misma rueda de prensa, Rivera ha pedido "pasar de un bipartidismo obsoleto a una nueva etapa de pactos de partidos constitucionalistas que miren al futuro" con un proyecto ilusionante para España.

El independentismo tenía un proyecto

Ha resaltado que, si el independentismo ha movilizado a muchos ciudadanos, ha sido porque tenían un proyecto: "A los no separatistas nos hace falta un proyecto para toda España", que es más ilusionante que un proyecto separatista, según él.

Rivera ha defendido que España ha tenido un proyecto de país en tres ocasiones: con los expresidentes Adolfo Suárez, Felipe González y José María Aznar, porque "tenían un proyecto para la mayoría y, con sus errores y aciertos, tenían un rumbo con una mayoría detrás".

"Ahora más que nunca, España necesita un futuro, un proyecto que ilusione a la mayoría de españoles, que no sólo vaya de la mano del inmovilismo y a la defensiva", ha subrayado el presidente de Cs, que ha asegurado que el futuro de España no pasa por el nacionalismo, sino por la Constitución y la UE.

