El PP de Albiol se hunde en el 21D: "Algunos estarán muy contentos pero les durará cinco minutos"

Al que querían dar un buen bofetón es al Plasmao ya que o intervienes la autonomía desde el principio o los indepes te ganan la partida. Lo que no puede ser ( y que será la tumba electoral del PP en las proximas elecciones generales ) es cebarse con la gente a subirles impuestos y ser tan cobardes con los corruptos. Eso les va a costar caro a los PePeros ya que si no comienzan a limpiar de corrupción el país tarde o temprano la economía se volverá a resentir.... a no ser que ocurra un milagro económico que es lo que parece estar esperando Mariano.